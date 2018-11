Zdeněk Hřib se stal pražským primátorem, ANO prosazovalo Pospíšila

Hnutí ANO navrhlo na primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09/Spojené síly). Předseda TOP 09 a europoslanec by podle předsedy klubu ANO Patrika Nachera funkci zvládl lépe než Hřib, kterému opozice vyčítá politickou nezkušenost. Pospíšil nominaci nepřijal. Zastupitel ANO a bývalý ministr financí Ivan Pilný neúspěšně navrhl, aby se členové vedení města volili v tajné volbě. Zastupitelé ODS hlasovali proti zvolení Hřiba, ANO se zdrželo.

„Věřím, že se podaří nastolit nový komunikační styl s opozicí i občany," uvedl nově zvolený primátor. Dodal, že plánuje zapojit do práce například v oblasti IT i opoziční zastupitele. Vedle primátorských povinností se chce Hřib zaměřit právě na IT a usilovat o výrazné snížení nákladů města na informační systémy. Další pro primátora důležitou oblastí je problematika smart city, tedy „chytré" řízení města s využitím moderních technologií.

Zastupitelé zvolili také náměstky primátora. Podle očekávání se za Spojené síly stal prvním náměstkem s gescí územního rozvoje architekt Petr Hlaváček a náměstkem pro životní prostředí a infrastrukturu Petr Hlubuček (STAN). Za Prahu sobě obsadil pozici náměstka pro finance Pavel Vyhnánek a dopravu v metropoli bude mít jako další náměstek na starosti Adam Scheinherr. Jediný náměstek, kterého podpořila i část opozice, byl Hlaváček, pro kterého hlasovali zastupitelé za ANO.

Nového primátora nepodpořily opoziční ODS a ANO. Předsedkyně poslaneckého klubu ODS Alexanda Udženija uvedla, že koaliční strany po volbách nevyslyšely jejich výzvy k jednání, což zástupci koalice popřeli. Prahu Sobě Udženija označila za „totalitně zapouzdřené uskupení" a její lídr Čižinský se podle ní zachoval nečestně, když před volbami opustil KDU-ČSL a založil si vlastní hnutí. Zároveň uvedla, že občanští demokraté ztratili důvěru i v TOP 09 a STAN, které považovali za své přirozené politické partnery.

Předseda klubu ANO Nacher mimo jiné upozornil na to, že i když Piráti požadovali konec kumulace funkcí, navržení radní Petr Hlubuček (STAN/Spojené síly) působí jako starosta Lysolaj a Hana Třeštíková (PS) jako místostarostka Prahy 7. Kritizoval také to, že lídři PS ani Spojených sil nezasednou v radě.

Lídr Spojených sil Pospíšil v reakci uvedl, že místo v radě raději přenechali lidem, kteří mají v dané gesci expertní znalosti, a že jako předsedové zastupitelských klubů ponesou oba lídři za koalici politickou zodpovědnost. I když jak Pospíšil, tak Čižinský po volbách projevili zájem stanout v čele Prahy, oba prý stoprocentně podpoří nového primátora. „Úspěšný Hřib rovná se úspěšná Praha," uvedl Pospíšil. Hřib ke kumulaci funkcí uvedl, že od všech radních očekává práci pro Prahu na plný úvazek a že uvítá, pokud se dotčení radní svých dalších funkcí vzdají.

Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.