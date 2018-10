Zeman porušuje prezidentský slib a neuznává pravidla. Hledá je vlevo dole? Týden v právu komentuje Jan Januš

Prezident Miloš Zeman se před největším státním svátkem chová tak, jako by zákony, které se mu zrovna nehodí do krámu, neexistovaly. Znovu tím porušuje svůj prezidentský slib. Ústavní soud i ministerstvo spravedlnosti ale naštěstí zatím fungují beze změn, o čem se ostatně díky oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu můžeme na vlastní oči přesvědčit. A advokáti oslavili svůj svátek ve stejný den jako robotka Sophia své roční občanství. Vznikne na základě aktuálních problémů Evropská úmluva pro advokátní profesi?

Jedním ze základních atributů demokratického a právního státu je pravidlo, že zákony platí pro všechny lidi úplně stejně. Bez ohledu na to, zda patří mezi popeláře, vědce, nebo politiky. A platí i pro prezidenta republiky. Miloš Zeman ale bohužel v předvečer patrně nejvýznamnějšího státního svátku dělá všechno pro to, aby znevažoval úctu k právu a jeho jednotlivým normám.

Zákaz pro nejvyššího státního zástupce

Týdeník Respekt upozornil na to, že mezi pozvanými na oslavy vzniku samostatného československého státu není ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Člověk, kterého k jeho překvapení a možná i nelibosti nazýval prezident jen krátce po svém prvním zvolení přítelem. Ale také člověk, který s ním nedávno odmítl řešit živou kauzu, čímž se zachoval naprosto profesionálně, správně a vlastně i předpisově. Asi těžko bude ono nepozvání něco jiného než osobní msta prezidenta, který svého jmenovce už zkrátka nechce vidět.

U Miloše Zemana nás to vlastně ani nepřekvapí. Jeho neúcta k zákonům a nezávislosti jednotlivých mocí je ale přesto zarážející. Kdo jiný než prezident by měl trvat na tom, že mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní musí z logiky věci fungovat jisté bariéry? Že ale Zeman, když se mu to zrovna hodí, na jakoukoliv nezávislost soudů zvysoka kašle, dokázal nejen v létě svým vstupem do kauzy H-Systemu, ale třeba i nestoudnostmi souvisejícími s nařčením Ferdinandy Peroutky z autorství článku, který nikdy nenapsal.

A prezidentský slib zní jak?

Věří Miloš Zeman ještě ve vládu práva? Prezidentský slib zní podle článku 59 odstavce 2 Ústavy České republiky takto: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Že by prezident zachovával všechny české zákony, se ale tak úplně říct nedá. Tak třeba jeho vztah k podnikateli Zdeňku Bakalovi, kterého naposledy v Českém rozhlase nazval „zmr*em“ a opakovaně se o něm vyjadřuje tak, jako by šlo o soudem pravomocně uznaného kriminálníka. Jenže tu máme presumpci neviny.

Pokud by prezident hledal dané ustanovení v Listině základních práv a svobod, nemělo by ho zmást, že jej nenajde vlevo dole, jak je minimálně u jednoho textu zvyklý, ale v článku 40 odstavci 2: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ Zemanovi se sluší připomenout i to, že proti Zdeňku Bakalovi není vedeno ani trestní řízení.

A výsledek toho všeho? Bakala podle deníku E15 zvažuje, že povede proti České republice arbitráž. Zemanovi to může být osobně jedno, podobně jako v případě bezdůvodného zostuzení Ferdinanda Peroutky ponese případné následky spíše stát. A tím pádem my všichni. I oněch dolních deset milionů, jimž chtěl být Zeman prezidentem.

Vítejte na ministerstvu spravedlnosti

Štěstí je, že standardně stále fungují alespoň takové instituce jako Ústavní soud nebo ministerstvo spravedlnosti. Vrchol české justice oslavoval vznik samostatného československého státu už ve středu. Jednak slavnostní konferencí, na které se předseda soudu Pavel Rychetský i jednotlivé soudkyně a soudci předvedli v nových, slušivých a přesto historizujících talárech, jednak večerním videomappingem.

V sobotu 27. října se k oslavám připojí také ministerstvo spravedlnosti, které pořádá den otevřených dveří. „Kromě komentované prohlídky jsme pro Vás ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR připravili malou výstavu. Ta umožní částečně nahlédnout za zdi věznic. K vidění budou donucovací prostředky, které používají příslušníci ve službě, zakázané předměty, které si vězni vyrábějí nebo jsou zachyceny při pašování do věznic, co všechno jsou někteří odsouzení schopni spolknout a mnoho dalších zajímavostí z Vězeňské služby ČR.

Prohlídková trasa zahrne foyer budovy, jednací prostory ministerstva, pracovnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velkou zasedací místnost, kde bude k vidění zmiňovaná výstava,“ láká ministerstvo návštěvníky do své budovy ve Vyšehradské ulici na Praze 2. Prohlídky budou probíhat mezi 10. a 14. hodinou, je ale potřeba se na ně předem objednat prostřednictvím elektronického formuláře.

Poslanci a jejich stovky zákonů

A stranou nenecháme v tomto týdnu ani moc zákonodárnou. Poslanecká sněmovna se znovu sešla a poslanci schválili v prvním čtení státní rozpočet na příští rok, mimochodem podle prezidenta nejdůležitější zákon roku. Jestli je to skutečně nejdůležitější právní předpis, může být dosti sporné, ale nechme už Zemana dnes na pokoji.

Poslanecká sněmovna na Twitteru zveřejnila pozoruhodný obrázek s výčtem několika čísel. Na programu své 20. schůze podle něj měla vedle návrhu zákona o státním rozpočtu 62 návrhů zákonů v prvním čtení, 21 návrhů zákonů ve druhém čtení, 27 návrhů zákonů ve třetím čtení, 30 mezinárodních smluv v prvním a druhém čtení a různé další body.

Podle některých je to možná důkaz o tom, že vláda a ostatně i poslanci makají. Podle jiných je to ale jen další hřebíček do rakve právní jistoty. Protože těch předpisů je moc už dnes. Tak proč jich má ještě tolik přibýt? A kdo se v nich má zorientovat?

Vznikne Evropský úmluva pro advokátní profesi?

Ve čtvrtek 25. října, kdy si robotka Sophia připomněla roční výročí svého občanství, slavili rovněž advokáti svůj evropský den. Tentokrát jej věnovali tématu Proč na advokátech záleží: obrana ochránců právního státu.

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zveřejnila na youtube rozhovor se svým prezidentem Antonínem Mokrým, ve kterém vysvětluje nutnost nezávislosti advokátní profese, zamýšlí se nad řádnou obhajobou práv a rovněž nad dopady, které mohou mít útoky na advokáty na další právní profese, zejména na soudce.

„Rada Evropy v této souvislosti ve spolupráci se CCBE aktuálně zkoumá potřebnost právně závazné a vynutitelné Evropské úmluvy pro advokátní profesi, která by zaručila občanům přístup k nezávislým advokátům, jež by mohli svobodně hájit zájmy svých klientů bez ohledu na vnější vlivy. Úmluva by brala v potaz ostatní relevantní instrumenty upravující postavení advokátů, garantovala by základní práva jako přístup k advokátovi či stěžejní advokátní povinnost mlčenlivosti apod. a zahrnovala by i kontrolní mechanismus.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo doporučení týkající se přípravy této Úmluvy, ve kterém vyzývá Výbor ministrů Rady Evropy, aby na Úmluvě pro advokátní profesi zahájil práce a následně ji jako závaznou přijal,“ uvádí pak na webu Bulletin-advokacie.cz právnička odboru mezinárodních vztahů České advokátní komory Lenka Vojířová.

Nebezpečí prolamování advokátního tajemství je stále živé téma a do budoucna to bude nejspíše ještě horší. Ale teď oslavujme 100. výročí samostatného Československa, když se o něj ostatně tak významně zasloužili právě právníci. Snad dohlédnou i na naši zdárnou budoucnost.