Zeman se může chtít za Gerlocha pomstít. Ovládnou volbu ústavního soudce naschvály?

Český Ústavní soud má mít celkem patnáct členů. V současnosti je ale v brněnské Joštově ulici obsazeno jen čtrnáct míst a vrchol české justice tak není kompletní. Tato situace platí od konce ledna, kdy na svůj post rezignoval profesor Jan Musil.

I když se o Gerlochově chystané nominaci vědělo už od listopadu loňského roku, kdy o ní INFO.CZ informovalo jako první, prezident si dal poměrně na čas a místopředsedu Legislativní rady vlády oficiálně navrhl Senátu až koncem února. V té době tak byl Ústavní soud už téměř měsíc oslabený. Senát ale k této věci přistoupil skutečně ukázkově a Gerlochovu kandidaturu projednal neskutečně rychle. Zhruba během tří týdnů tak bylo zcela jasno.

Zemanova nominanta však odmítl a doba, po kterou bude Ústavní soud složen z nižšího počtu soudců, než by měl být, se tak nutně prodlouží. Bez patnáctého ústavního soudce bude Česká republika minimálně tři měsíce, spíše ale alespoň čtyři, a to pokud půjde všechno jako na drátkách. Neboli Miloš Zeman nebude otálet se svým dalším návrhem a senátoři mu jej záhy posvětí. Tak to ale vůbec být nemusí.

Nominuje Zeman nyní Libora Vávru?

V souvislosti s odchodem Jana Musila z Ústavního soudu zaznívala jména jeho třech možných nástupců. Vedle nyní neúspěšného Gerlocha šlo dále o předsedu Městského soudu v Praze Libora Vávru a také o místopředsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu. Když dřívější justiční novinář Tomáš Němeček vyzval na facebooku k bojkotu Aleše Gerlocha, označil právě Vávru za vhodného kandidáta. Už tehdy jsme mimochodem na INFO.CZ upozornili, že senátoři mohou Gerlocha zaříznout.

Zeman teď skutečně může tohoto emeritního prezidenta Soudcovské unie do funkce ústavního soudce navrhnout. Jeho nominace by dávala smysl i v tom ohledu, že dřívější ústavní soudce Jan Musil je, stejně jako Vávra, expertem na trestní právo a takových v Joštově ulici nyní příliš není. Po Musilově rezignaci jde vlastně jen o místopředsedu Jaroslava Fenyka. Zeman ale může sáhnout i po někom zcela jiném.

Dostane Zdeněk Koudelka znovu příležitost?

Prezidenr může rozehrát i složitější politickou hru, v níž mu bude lhostejné, jak dlouho bude Ústavní soud neúplný. V takovém případě by schválně nenavrhl celkově nezpochybnitelného kandidáta, ale rovnou někoho, s kým senátoři pravděpodobně nebudou souhlasit. Podle informací INFO.CZ by mohlo jít například o Zdeňka Koudelku, kterého už Zeman letos neúspěšně vyslal do souboje o křeslo zástupce veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.

Zemanovi by bylo jedno, že s návrhem pravděpodobně neuspěje. Dokonce by nemusel navrhnout už vůbec nikoho.

A celou tuto situaci by se snažil v očích veřejnosti otočit ve stylu: „Senát je proti mně, odmítne kohokoliv, koho mu navrhnu. A tak už nikoho navrhovat nebudu a že Ústavní soud není kompletní, je vinou právě horní komory parlamentu.“ Právě takto by si mohl Zeman hrát třeba s věrnými diváky jeho pořadu Týden s prezidentem na televizi Barrandov. Snad se ale něco takového nestane.

Nedoobsazení Ústavního soudu je nebezpečné

Dlouhodobější oslabení Ústavního soudu, byť nyní jen o jednoho soudce, by totiž zpomalilo spravedlnost v České republice. Na Ústavní soud míří obrovské množství podání a výpadek každého jeho člena bude znát. Přibude tak práce těm ostatním, což je logicky zpomalí.

Jak nebezpečná je politická hra s Ústavním soudem a jeho včasným neobsazením, se nyní v plné šíři ukazuje na Slovensku, kde se nejdůležitější soud opravdu vyprázdnil.

Menší zkušenost s tím máme i v České republice, kdy s několika nominacemi neuspěl Václav Klaus a přestal do Senátu nová jména posílat. Jeho nekonání napravil až Miloš Zeman a za svůj přístup k obsazování klíčových justičních postů byl skoro vždy chválen. Tak snad si prezident nezkazí alespoň v tomto ohledu pověst.