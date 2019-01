Zemanovy výroky připomínaly výměnný obchod, uvedl před podvýborem pro justici Josef Baxa

K výměnnému obchodu přirovnal bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa vyjádření prezidenta Miloše Zemana o tom, jak by měl NSS rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Baxa to dnes uvedl při jednání sněmovního podvýboru pro justici ke kauze možného ovlivňování soudců Hradem. Zeman mu podle něho při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář namítl, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá.

"Spíš připomínaly výměnný obchod: 'Já vám dám funkci, vy mně rozhodnutí'," řekl k prezidentovým vyjádřením Baxa. Uvedl, že byl prezidentovou nabídkou zaskočen, za přímý nátlak to ale neoznačil. Poznamenal, že prezident i současným představitelům NSS při jejich jmenování zdůrazňoval, že "musí na soudce neformálně působit, aby rozhodovali správně".

Baxa, který o rozhovorech se Zemanem poprvé mluvil v interview pro Deník N ze 17. ledna, dnes řekl, že nechtěl informace zveřejnit dříve, aby tak nezasáhl do jmenování svého nástupce.

Mynář namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn. "Ústavní soud je plně obsazen, nechápu, jak by to pan prezident mohl nabízet," řekl kancléř hlavy státu. Podle něj by prezident neměl být perzekvován za to, že seznamuje soudce se stanovisky, která "nasává od občanů a odborníků".

Mynář přiznal, že v Zemanově zastoupení "konzultoval" s více ústavními soudci včetně Vojtěcha Šimíčka prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu, o jehož zrušení Ústavní soud rozhodoval. "Informoval jsem více členů Ústavního soudu," řekl kancléř. Ústavní soudce Vojtěch Šimíček poslancům řekl, že Zeman si podle Mynáře přál zrušení služebního zákona, nebo alespoň jednoho libovolného ustanovení. "Byla to jednání velmi nevhodná," uvedl Šimíček. Ústavní soud zrušení zákona až na jednu větu odmítl.

Baxa i Šimíček potvrdili, že na ně nebyl vyvíjen žádný nátlak, nebyli vystaveni vyhrožování, ani nedostali nějaký slib. "Byly to náznaky ve stylu: 'Buďme na sebe hodní'," uvedl Šimíček. Podle Baxy se mu za celou jeho éru v justici nestalo, že by se k němu některý z ministrů spravedlnosti nebo premiérů choval podobným způsobem jako Zeman.

Mynář na kontaktech se soudci nevidí nic špatného. Podle kancléře by soudci neměli být pokládáni za "skleníkové lidi", s nimiž není možné se scházet.

O tom, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt. Baxa pak v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Zeman se následně proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, šlo podle něho o doporučení, která jsou vyjádřením názoru. Senátor Václav Láska (SEN 21) dnes podal na Mynáře trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudu.