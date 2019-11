Zemanův tah v české justici: Šámal může v čele Ústavního soudu nahradit Rychetského | info.cz

ANALÝZA JANA JANUŠE | Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal zvažuje nabídku prezidenta Miloše Zemana na kandidaturu na ústavního soudce. Její přijetí by pro Šámala dávalo smysl zejména ve chvíli, kdy by se v dlouhodobější časové perspektivě pojila i s možností postavit se do čela Ústavního soudu. Podle informací INFO.CZ je nyní tento scénář ve hře.

„Dostal jsem ji, vzal jsem si čtrnáct dní na rozmyšlenou,“ uvedl profesor trestního práva Šámal pro Respekt, který o Zemanově nabídce na pozici ústavního soudce napsal včera večer jako první.

Šámal, který patří k nejrespektovanějším autoritám v oblasti trestního práva a je mimo jiné hlavním autorem současného trestního zákoníku, pak pro Českou justici dodal, že nabídku dostal ve středu. Tuto informaci má k dispozici rovněž INFO.CZ.

Nyní není zcela zřejmé, zda Šámal Zemanovu výzvu přijme. V čele Nejvyššího soudu budu v lednu pět let, vzhledem ke svému věku 66 let může v této pozici strávit ještě další čtyři roky. Pokud by se rozhodl kandidovat na ústavního soudce a v Senátu uspěl, zamířil by na nižší justiční post, pojící se například i s nižším finančním ohodnocením či funkčním zázemím.

Šámal si ale jistě uvědomuje, že odmítnout takovouto nabídku, která mnohdy znamená vyvrcholení právní kariéry, není jednoduché. Stejně jako to, že by jejím přijetím mohl pomoci vrcholné české justici ze současné nelehké situace.

Zemanova výzva se může pojit rovněž s následným nabytím vyšší funkce u Ústavního soudu. Jeho předseda Pavel Rychetský totiž tráví v čele českého ústavního soudnictví již 17. rok a při své druhé volbě avizoval, že navazující mandát nehodlá dokončit celý. Senátorům tehdy slíbil, že předčasně rezignuje, z počátku chtěl ale zejména dohlédnout na kontinuitu práce soudu.

Následně se stal šéfem Konference evropských ústavních soudů a s ohledem na to svou bezprostřední rezignaci vyloučil. „Pokud budu zvolen − a to by bylo i pro Českou republiku nepochybně významné ocenění − tak budu muset zůstat předsedou našeho národního Ústavního soudu,“ uvedl Rychetský ještě před volbou pro Hospodářské noviny. Tento mandát mu ale vyprší v příštím roce.

Český Ústavní soud má celkem patnáct míst. V lednu rezignoval na funkci Ústavního soudce profesor Jan Musil, od té doby je patnácté místo prázdné. Prezident Miloš Zeman na něj na jaře navrhl prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha, ten ale neprošel Senátem.