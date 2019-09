Zetek: Počet dětských dlužníků není velký, problém je v přístupu některých věřitelů | info.cz

U bank dětem nejčastěji vznikají dluhy na běžném účtu, který založí rodiče, ale nedávají na něj peníze a dluh vzniká z poplatků za jeho vedení. Takových případů jsou za rok jen desítky a nezaplacené dluhy nepřesahují jeden tisíc korun. Vzhledem k počtu a velikosti ostatních pohledávek bank je to marginální jev. Banky je s ohledem na reputační rizika většinou tvrdě nevymáhají a snaží se o smírné řešení.

U telefonních operátorů se rovněž jedná o řádově desítky případů, kdy jsou na vině většinou rodiče, a bohužel často i úmyslně, kdy se za svoje děti schovávají před placením účtů.

Velké soukromé firmy obecně se snaží své pohledávky řešit nad rámec zákona a velký důraz kladou hlavně na prověřování zákazníků a řízení vztahů s nimi, aby vzniku dluhů předcházely.

Kolik dětí celkem dluží za svoz komunálního odpadu nebo za pokuty není centrálně evidováno, ale podle Exekutorské komory je nyní proti nezletilým vedeno na tři a půl tisíce exekucí. Poslanci sice schválili novelu insolvenčního zákona pro snazší oddlužení lidí, kterým vznikly dvě třetiny dluhu do jejich osmnácti let věku. Ti stráví v insolvenci pouze tři roky namísto pěti a nebude pro ně platit podmínka splacení minimálně 30 procent dluhu.

Opravdové řešení problému by mohla přinést připravovaná novela občanského zákoníku, podle které by dluhy dětí přecházely na zákonného zástupce, případně na stát. Je to logické, protože právní i morální odpovědnost za vztahy, ze kterých vznikají nesplácené dluhy nezletilých, by měli nést jejich rodiče, nebo ustanovení zástupci.

Případy, kdy se po dětech vymáhá dluh, jsou proti zdravému rozumu a zákonodárci teď s velkým halasem látají díru, kterou sami vytvořili. Dluhy za komunální odpad nebo nezaplacené jízdné vymáhají firmy, které jsou v drtivé většině ovládané municipalitami, a jde tedy vlastně o státní firmy, které by se mohly snažit o vstřícné vyřešení, když už legislativa prozatím selhává.

Jakub Zetek je provozní ředitel M.B.A. Finance.