Změny náměstků na ministerstvu spravedlnosti: Jäger a Zimmel končí, Cetlová povýšila a Franěk pokračuje

Legislativní sekci a sekci dohledu a justice budou na ministerstvu spravedlnosti z pozice náměstků řídit Michal Franěk a Klára Cetlová. Zvítězili v konkurzech, které úřad vypsal poté, co ministr Jan Kněžínek (za ANO) naplánoval přeskupení útvarů a snížení počtu odborných náměstků. Rozhodnutí výběrové komise dnes na dotaz ČTK sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Franěk svou funkci obhájil, Cetlová doposud působila jako jeho zástupkyně.

„Do obou výběrových řízení se přihlásili jen zaměstnanci ministerstva spravedlnosti," uvedl mluvčí. Úřadu ještě zbývá vybrat nového ekonomického náměstka, o místo zatím projevili zájem dva uchazeči.

Ministerstvo mělo do konce minulého roku spojenou sekci justiční a legislativní, které šéfoval Franěk, sekci mezinárodní a ústavněprávní s náměstkem Petrem Jägerem, sekci trestní politiky s Vladimírem Zimmelem a ekonomickou sekci s náměstkem Miroslavem Zábranským. Od počátku letošního roku se tyto útvary zúžily na legislativní sekci, sekci dohledu a justice a sekci provozní a právní.

Ve funkcích náměstků tak končí Vladimír Zimmel a Petr Jäger. „Stávající náměstci jsou postaveni mimo výkon služby a podle zákona o státní službě jim nyní budou nabízena jiná vhodná služební místa," odpověděl Řepka na dotaz, jaký bude další osud bývalých náměstků a zda už některý z nich neoznámil odchod z ministerstva.

Franěk i Cetlová vystudovali práva, on v Praze, ona v Brně. Pracovně se poprvé setkali v Komisi pro cenné papíry. Později přešli na ministerstvo financí, kde působili jako ředitelé odborů. Na ministerstvu spravedlnosti jsou oba od října 2014.

Pod legislativní sekci bude nyní spadat prakticky celá dosavadní sekce mezinárodní. V sekci dohledu a justice má kromě jiného vzniknout nový odbor elektronizace justice a také odbor správy a kontroly podřízených organizací, kam by se měli přesunout úředníci z trestní sekce. Sekce provozní a právní má kopírovat dosavadní sekci ekonomickou, avšak nově pod ni bude spadat odbor, jenž má na starosti provoz elektronických náramků pro vězně.

Výběrové řízení na ekonomického náměstka úřad vypsal později než na jeho legislativního a justičního kolegu, a komise ho tak nestihla vybrat do konce loňského roku. Přihlášky do konkurzu lze podat do dnešní půlnoci.