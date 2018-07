Změny v advokacii pokračují. Vznikla nová kancelář Sniehotta Legal, Dvořák Hager & Partners nabírali

Za novou firmou Sniehotta Legal, která vznikla v první polovině července, stojí jako jednatel advokát Michal Sniehotta, který dříve pracoval pro kancelář Císař, Češka, Smutný.

Kancelář, která se věnuje nejen právu, ale rovněž daňovému poradenství, a to i s přesahy do trestního řízení, hodlá nabírat další lidi a brzy pravděpodobně změní i svůj název: „Chceme být dynamickou společností a klientům nabídnout služby i jiných právních expertů, jednáme o zapojení dalších specializovaných advokátů, a to i na společnické úrovni. Změna názvu je tudíž v blízké budoucnosti pravděpodobná,” potvrdil pro INFO.CZ Michal Sniehotta.

Kancelář by mohla podle jeho slov obsadit i odbornou pozici of counsel, například v oblasti energetiky. Právě té se totiž hodlá vedle klasických oborů intenzivně věnovat, stejně jako například petrolejářství či dopravě. O konkrétních klientech ale Sniehotta zatím mluvit nemůže: „Co však potvrdit mohu, je, že diskutujeme o podmínkách spolupráce hned s několika společnostmi z CZECH TOP 100.”

„Zaměřujeme se rovněž na poradenství municipalitám a poskytujeme poradenské služby v legislativní oblasti. Závěrem bych vyzvedl naší specializaci na oblast ochrany osobních údajů (GDPR) a zajištění komplexních právních a daňových služeb pro start-upové projekty,” dodává Sniehotta s tím, že kromě češtiny a angličtiny nabízejí služby i ve španělštině.

Sniehotta by tak rád postupně postavil středně velkou kancelář: „Jelikož se zabýváme kromě právního i daňovým poradenstvím, měl by náš tým mít v první fázi postupně okolo šesti členů.”

Nebojí se ale, že pro novou kancelář už není na trhu místo? „Jsem bytostně přesvědčen o tom, že na trhu, v jakékoliv oblasti lidské činnosti, je vždy místo pro kvalitní nové služby a produkty. Advokacie v tomto není výjimkou. Tím spíše, že stojí před zásadními výzvami v souvislosti s technologickým rozvojem,” říká.

„Naším cílem je poskytovat rychlé, efektivní, individualizované a obchodně orientované právní poradenství a stavět na osobním přístupu a inovacích. Chceme eliminovat složité rozhodovací mechanismy zpravidla spojené s velkými korporacemi, neosobnost a pro klienta někdy zbytečnou nákladnost za současného udržení vysoké kvality poskytovaných služeb,” uvádí o své nové firmě Sniehotta.

Živo v bratislavských kancelářích

Po slovenských změnách, které koncem června oznámila kancelář Havel & Partners, s novinkami přišla také kancelář Dvořák Hager & Partners. Její bratislavskou pobočku posílili dva advokáti z kanceláře Balcar Polanský, konkrétně Helga Maďarová a Ján Macaj.

Maďarová dříve působila jako vedoucí advokátka, věnuje se hlavně pracovnímu právu a ochraně osobních údajů. Ján Macaj se specializuje zejména na soudní spory a závazkové právo.