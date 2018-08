Zmizí pojistka proti finančním úřadům? Expertka vysvětlila, proč je nebezpečné omezení kasační stížnosti

„Skupina poslanců navrhuje, aby Nejvyšší správní soud získal možnost odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost, aniž by se zabýval její věcnou podstatou,” vysvětluje pro INFO.CZ advokátka Jiřina Procházková z kanceláře Deloitte Legal. Podle ní jde ale z pohledu advokátů a daňových sporů o zásadní problém: „Touto právní úpravou by totiž došlo k zásadnímu omezení možnosti daňových subjektů bránit se nezákonnému postupu finančních úřadů. Z naší zkušenosti totiž vyplývá, že právě až Nejvyšší správní soud bývá tím orgánem, který se v konkrétních případech zastane podnikatelů a koriguje praxi finančních úřadů.”

Vláda se sice na konci července postavila proti tomuto návrhu. Jak informoval server Česká justice, možná se ještě zrodí průchodnější dohoda. O celé věci ale budou rozhodovat právě poslanci. Další souvislosti tohoto návrhu tak popisuje Jiřina Procházková.

Mluví se o tom, že by mohly být omezeny možnosti podávání kasačních stížností. Proč by to mohl být podle vás problém?

Ano, skupina poslanců navrhuje, aby Nejvyšší správní soud získal možnost odmítnout kasační stížnost pro nepřijatelnost, aniž by se zabýval její věcnou podstatou. Takováto úprava již platí pro kasační stížnosti týkající se azylu. V praxi to znamená, že by Nejvyšší správní soud mohl odmítnout jakoukoliv kasační stížnost, pokud by dospěl k závěru, že podstatně nepřesahuje individuální zájmy subjektu, který takovou stížnost podal.

Poslanci svůj návrh odůvodňují tím, že Nejvyšší správní soud v posledních letech čelí velkému nárůstu kasačních stížností, a nepřiměřeně se tak prodlužuje doba soudního řízení. Ačkoliv chápu potřebu řešit přetíženost správních soudů, z pohledu naší advokátní praxe týkající se řešení daňových sporů by takováto novela mohla představovat zásadní problém.

Touto právní úpravou by totiž došlo k zásadnímu omezení možnosti daňových subjektů bránit se nezákonnému postupu finančních úřadů. Z naší zkušenosti totiž vyplývá, že právě až Nejvyšší správní soud bývá tím orgánem, který se v konkrétních případech zastane podnikatelů a koriguje praxi finančních úřadů.

Jak by tato změna konkrétně dopadla na daňové spory?

Jedním z důvodů nárůstu kasačních stížností je podle mého názoru i přístup Odvolacího finančního ředitelství jakožto odvolacího orgánu v daňových otázkách. Máme zkušenost, že Odvolací finanční ředitelství téměř plošně zamítá všechna odvolání. Je pak jenom logické, že se podnikatelé dovolávají svých práv u správních soudů.

S tím, jak roste počet správních žalob ke krajským soudům, roste i počet kasačních stížností. V případě v zásadě prvního neúspěchu totiž podnikatelé podávají kasační stížnost k Nevyššímu správnímu soudu. Pokud naopak spor před krajským soudem vyhrají, může kasační stížnost podat finanční správa.

Pokud by došlo k přijetí uvedené novely, podnikatelé by ztratili často jedinou možnost, jak se dovolat svých práv v daňové oblasti. Nejvyšší správní soud se skutečně nemá zabývat jednoduchými právními otázkami a znovu opakovat již jednou řečené právní výklady, pokud ale tyto právní závěry nejsou zohledněny na nižších úrovních, především v rámci daňového řízení, bývá Nejvyšší správní soud často důležitou pojistkou.

Nebyla by jiná možnost, jak by se do celé věci mohl zapojit Nejvyšší správní soud?

Pokud by Nejvyšší správní soud došel k závěru, že předmětem sporu není nějaká zásadní a dosud nevyřešená právní otázka, a kasační stížnost by odmítl pro nepřijatelnost, nemusí se meritem sporu dále zabývat. V takovém případě zbývá jediná možnost, a tou je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu. Ústavní soud však nemá sloužit jako další „odvolací“ instance a ústavní stížnost lze proto podat pouze v úzce vymezených případech.

Nepůsobily by pak jako pojistka nižší správní soudy?

V případě přijetí novely by krajské soudy skutečně byly v zásadě tím posledním orgánem, které by se na rozdíl od Nejvyššího správního soudu musely věnovat každé podané žalobě v celém rozsahu. Pokud ale nebude docházet k detailnímu přezkumu a respektování ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu již na úrovni finanční správy, bude celému systému právní ochrany chybět jistá „dvouinstančnost“.

Co by tedy mohla tato změna podle vás přinést pro české podnikatelské prostředí?

Z pohledu naší advokátní praxe sehrává Nejvyšší správní soud naprosto zásadní úlohu v daňových otázkách. V nedávné době jsme zaznamenali hned několik soudních rozhodnutí, ve kterých se Nejvyšší správní soud postavil na stranu podnikatelů a korigoval praxi a přístupy finančních úřadů. Šlo například o otázku zajišťovacích příkazů, odpovědnosti podnikatelů za neodvedení DPH jinou společností či různých forem úroků za neoprávněné jednání finančních úřadů.

Je podle vás případné omezení kasační stížnosti problematické i v jiných než daňových věcech?

Zkušenosti, které máme z daňové oblasti, dle mého názoru platí i v ostatních odvětvích správního soudnictví. Ve chvíli, kdy budou správní orgány ve své praxi promptně reagovat na judikaturu Nejvyššího správního soudu a zohledňovat ji ve svých metodikách, dostanou se k Nejvyššímu správnímu soudu skutečně zpravidla pouze ty případy, které doposud nebyly řešeny, a mají tudíž širší dopad. V takovém případě by navrhovaná novela nebyla třeba.