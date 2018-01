Prezident může být do úřadu zvolený maximálně dvakrát po sobě. Miloš Zeman má tak v případě výhry před sebou poslední 5leté období na Hradě. První kolo voleb se bude konat 12. a 13. ledna, případné druhé kolo pak 26. a 27. ledna. Nový prezident se následně ale ujme funkce až za více než měsíc. Oficiální přísahu složí 8. března a od toho dne je oficiálně hlavou státu. Pravomoci českého prezidenta upravuje třetí hlava Ústavy, konkrétně články 54 až 66.

Prezidentská milost

Hlava státu může dle svého uvážení udílet milosti. Existují přitom tři druhy odpuštění trestu. Při abolici jde o přerušení nebo nezahájení trestního řízení, agraciace znamená odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu a rehabilitace zahlazení odsouzení. Současný prezident Miloš Zeman už v počátcích výkonu svého mandátu řekl, že milost bude udělovat velice výjimečně a většinou v případě těžce nemocných odsouzených. Výjimkou bylo bezesporu propuštění doživotně odsouzeného vraha Jiřího Kajínka v květnu loňského roku.

Prezident může také rozhodovat o rozsáhlejší amnestii, jak naposledy při odchodu z úřadu v roce 2013 udělal Václav Klaus.

Prezidentské veto

Prezident má pravomoc zasáhnout do legislativního procesu schvalování zákonů. Může je vetovat a vrátit k projednání do Poslanecké sněmovny. Ta může zákon opětovně schválit, je k tomu ale potřeba hlas nadpoloviční většiny všech poslanců. Prezident může vetovat zákon pouze jednou a nesmí odmítnout podepsat ústavní zákony.

Jmenování vlády

Přestože o podobě Poslanecké sněmovny rozhodují voliči, je to prezident, kdo po volbách do dolní komory jmenuje premiéra a vládu. Také on stanoví, kdy se uskuteční první zasedání nové Sněmovny. Vyhlašuje také termíny parlamentních voleb a může se zúčastnit schůzí obou komor Parlamentu a promluvit zde, kdykoli o to požádá. Může také Sněmovnu rozpustit a přijímá demisi členů vlády.

Udílení vyznamenání

Pravomocí prezidenta je udílet státní vyznamenání. Oceněné mu navrhují poslanci, senátoři a vláda. Prezident může navrhovat osobnosti také sám, potřebuje ale kontrasignaci premiéra. Vyznamenání se udělují každý rok 28. října. Zeman za pět let vyznamenal desítky osobností, někdy i kontroverzních. Někteří navržení ale řád a medaile z jeho rukou převzít odmítli.

Jmenování soudců a profesorů

Prezident uvádí do úřadu navržené soudce a profesory. Má pravomoc je nejmenovat. Váhal například u historika Martina C. Putny, kterému nakonec odmítl předat dekret osobně. Prezident také jmenuje členy Bankovní rady České národní banky a vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Současní kandidáti uvedli, že by profesory jmenovat neodmítali.

Imunita

Hlava státu má rozsáhlou imunitu. Prezidenta nelze zadržet ani trestně stíhat. Senát může se souhlasem poslanců podat ústavní žalobu kvůli velezradě nebo hrubému porušení Ústavy. Skupina senátorů chtěla loni žalobu podat, když Miloš Zeman odmítal odvolat ministra financí Andreje Babiše, nakonec k tomu ale nedošlo.