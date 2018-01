Racionalita, klid, trpělivost. To jsou atributy, které se k Drahošovi váží především. Politika a předvolební kampaně zvlášť jsou ale často spíše než o rozumu o emocích. A to by pro vědce Jiřího Drahoše nemusel být správný ring. „Vím, že politici říkají, že když se o nich nepíše, tak jsou vlastně mrtví. Jakýkoliv způsob se jim tak hodí k vyvolání mediálního zájmu. Stále si ale myslím, že prezidentský úřad by měl být spojen s určitou solidností. Politiků je mnoho, strany se v parlamentu střídají. Prezident je ale jen jeden. Mnoho lidí tak ode mě očekává, že budu důstojným protějškem politických šarvátek,“ vyprávěl pro INFO.CZ Drahoš na jaře letošního roku.

Drahoš vyvrátil pomluvu o StB, doložil lustrační osvědčení

„Nemyslím si, že bych byl nějaký suchar. V kontaktní kampani, kterou připravuji, určitě nebudu mluvit čistě akademicky,“ bránil se tehdy pochybnostem, zda dokáže oslovit davy. A zatím se mu dařilo. Objížděl kraje, na sociální sítě dává pravidelně fotografie ze setkání z regionů. Prostor pravidelně dostával i v médiích. Mezi prezidentskými kandidáty se navíc těšil velké podpoře z řad podnikatelů. Z transparentního účet lze ale vyčíst, že ho podporují i drobní dárci.

Drahoš sám sebe vnímá jako občanského kandidáta a o podporu stran se nesnažil. Některé partaje mu ale i tak náklonost vyjadřují, především lidovci a Starostové a nezávislí. Podle průzkumů patří mezi favority voleb, bookmakeři ho dokonce v létě stavěli na první místo. V létě se začala šířit pomluva, že Drahoš spolupracoval s StB. Kandidát ale podezření vyvrátil zveřejněním lustračního osvědčení.

Kandidatura byla rozhodnutí rozumu i srdce

„Byla to kombinace rozumu a srdce. Přece jen když člověk dospěje k takovému rozhodnutí, tak to nemůže být jen vykalkulované na základě sociologických průzkumů, zda má, nebo nemá šanci,“ vyprávěl Drahoš pro INFO.CZ, když se vracel se v myšlenkách do uplynulých měsíců, kdy svůj vstup do boje o Hrad zvažoval.

Přiznává, že to bylo dlouhé rozhodování. „Člověk se nemůže jednoho dne ráno probudit, podívat se z okna a říct si: mohl bych být prezidentem,“ popisuje. Stejně ale existuje okamžik, kdy si poprvé připustil reálnou možnost, že by se tak opravdu mohlo stát.

V šedesáti osmi letech, na sklonku úspěšné kandidatury by se klidně mohl rozhodnout, že se bude raději věnovat koníčkům. Vystoupit z veřejných funkcí. „Uměl bych si to představit. Vlastně jsem se na to duševně dlouhou dobu připravoval,“ vypráví. Jenže v něm pak podle jeho slov převážil pocit zodpovědnosti. „Je to jeden z důležitých faktorů, který hrál roli při mém rozhodování. Je to něco, co mám zřejmě v sobě,“ říká. A nepopírá, že vliv na něj měl i pohled na to, jakým způsobem prezidentskou funkci zastává Miloš Zeman, jak potvrdil i v rozhovoru pro pořad Štrunc!. První úkol získat dostatečný počet podpisů Drahoš s přehledem splnil. Nyní ho čeká ostrá fáze kampaně. Otázkou je, jak do skupiny kandidátů, kteří se jasně vymezili proti Miloši Zemanovi, zasáhne vstup Mirka Topolánka, který se rozhodl kandidovat na poslední chvíli.

Z Akademie věd na Hrad

Jiří Drahoš se narodil ve slezském Jablunkově 20. února 1949. Po absolvování oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze v roce 1972 nastoupil do Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV. Po listopadu 1989 působil na několika manažerských pozicích, mimo jiné jako předseda ústavních odborů, zástupce ředitele a posléze ředitel Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru chemického inženýrství, o dva roky později byl zvolen místopředsedou a v roce 2009 předsedou Akademie věd ČR. V roce 2012 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Je spoluautorem řady patentů, mimo jiné na recyklaci odpadního plastu nebo vysoušení papírového materiálu. S manželkou Evou má dvě dcery.

www.jiridrahos.cz