Putin v Drážďanech hrozil demonstrantům kulometem. Čím agent KGB Rusům uhranul?

Když mladý Vladimir Putin nastoupil do KGB, nevěděl o tom ani jeho otec. Právě kariéra u tajné služby ve východoněmeckých Drážďanech přitom nasměrovala Putina do nejvyšších pater ruské politiky. Vzestup, který započal v devadesátých letech, dodnes neskončil. Čím Putin Rusům učaroval? Jak jde dohromady velebení ateistického Sovětského svazu a pravoslaví? A jak je to s budováním novodobého kultu osobnosti? Podívejte se na další díl analytického pořadu Proč.