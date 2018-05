„Smrt Americe!“ Na Blízkém východě to vře, spustí otřes íránské dohody jaderné zbrojení?

Vypovězení jaderné smlouvy s Íránem ze strany Spojených států spustilo nejdřív jen symbolickou reakci. I z té však mrazilo – íránští poslanci přímo v parlamentu spálili americkou vlajku za skandování hesla „Smrt Americe!“. Další den už přišla i vojenská akce. Íránští bojovníci udeřili na cíle Izraele na Golanských výšinách a tamní vláda spustila raketový protiúder. Co bude následovat? Co odstoupení Američanů od smlouvy znamená pro jaderné zbrojení? A jak do situace zasáhne další důležitý hráč, Saúdská Arábie? Podívejte se na další díl pořadu Proč.