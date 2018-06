Andy Murray se po roce vrátil k tenisu. Wimbledonu se ale nejspíš nezúčastní

Murray se v Queen's Clubu vrátil k tenisu po 342 dnech a ve dvouapůlhodinové bitvě podlehl 6:2, 6:7 a 5:7 Nicku Kyrgiosovi z Austrálie. Po zápase si nebyl jistý, jak jeho tělo na náhlou zátěž zareaguje.

„Musím počkat na to, co se stane. Potřebuju přesně vědět, co je pro mě v tuto chvíli nejlepší,“ řekl zprvu nekonkrétně ke svým dalším plánům Murray. „Teď nemůžu nic vyloučit. Nemůžu vyloučit, že budu hrát (příští týden) v Eastbourne a nebudu hrát Wimbledon,“ uvedl dvojnásobný vítěz travnatého grandslamu, jenž začíná 2. července.

Murray čekal na soutěžní duel od loňské porážky ve čtvrtfinále Wimbledonu s Američanem Samem Querreym a kvůli dlouhé pauze klesl na 156. místo světového žebříčku. „Miluju tenis, strašně mi chyběl,“ řekl po zápase s Kyrgiosem.

Dvojnásobný olympijský šampion utkání začal skvěle, ale v závěru už na něm byla znát únava. „Myslím, že to bylo v pohodě. Chvílemi jsem hrál hodně dobře, chvílemi méně. Každopádně jsem šťastný, že jsem tady mohl být a předvést kvalitní výkon,“ dodal Murray.