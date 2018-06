Anglie rozdrtila Panamu 6:1 a postupuje, Kane se blýskl hattrickem

Fotbalisté Anglie zaznamenali svou nejvyšší výhru v historii mistrovství světa, když deklasovali Panamu 6:1. Navázali na vítězství nad Tuniskem a již po druhém zápase si zajistili postup ze skupiny G spolu s Belgií. Hattrickem přispěl k jasné výhře Harry Kane, který v Rusku dal už pět gólů z pěti střel na branku a dostal se do čela tabulky střelců. Dvakrát dnes skóroval John Stones.

Anglie dosud nikdy nedala na MS více než čtyři branky, tentokrát to ale zvládla už za poločas, který ovládla 5:0. V minulosti na MS jen Jugoslávie v roce 1974 nastřílela Zairu do poločasu ještě o gól více.

„Jsem hrdý na celý tým. Všichni si to užíváme, od začátku jsme hráli, jak jsme chtěli. Všechno nám vyšlo,“ radoval se Kane.

Panama prožívá hrozivý debut na šampionátu, když předtím prohrála 0:3 s Belgií. Dočkala se alespoň svého prvního zásahu, o který se postaral kapitán Felipe Baloy.

„Vstřelit první gól na mistrovství světa je samozřejmě krásné, ale zbytek utkání pro nás nebyl tak příjemný. Mohli jsme prohrát i větším rozdílem. Ale je skvělé, že dal gól Felipe Baloy, který bude v národním týmu končit. Bůh ho odměnil za skvělý přístup. Dojalo mě to,“ řekl trenér Panamy Hernan Gómez.

Proti Anglii ukázala Panama velké nedostatky zejména při bránění standardních situací. Už v osmé minutě kopal Trippier rohový kop, jeho spoluhráči ve vápně skvěle odtáhli své obránce a do volného prostoru si naběhl zcela volný Stones, který hlavou otevřel skóre.

Následně utíkal obraně Lingard, byl faulován a penaltu proměnil Kane tvrdou střelou do horního rohu branky. Lingard se pak sám zapsal mezi střelce, když z 20 metrů krásně zakroutil míč mimo dosah brankáře.

Ve 40. minutě Anglie udeřila opět ze standardní situace, z nichž dala šest z dosavadních osmi branek na turnaji, a to po hezkém signálu. Na lob za obranu si naběhl Kane, hlavou posunul míč na volného Sterlinga, který sice gólmana ještě nepokořil, ale Stones z dorážky už ano. Anglický stoper v předchozích 27 startech za národní tým ani jednou neskóroval, ale tentokrát se zapsal mezi střelce hned dvakrát.

Při další standardní situaci hráči Panamy předvedli několik zápasnických chvatů a sudí za jeden z nich nařídil další penaltu. Kane ji proměnil téměř totožnou střelou.

Do druhé půle Angličané vstoupili s vědomím, že se už nemusejí nikam hnát, přesto přidali ještě jednu branku. Loftus-Cheek vypálil z dálky a míč se odrazil od paty probíhajícího Kanea mimo dosah panamského gólmana. Kanonýr Tottenhamu tak šťastně zkompletoval hattrick a stal se teprve třetím anglickým fotbalistou, který dal tři branky v jediném utkání na MS. Předtím se to povedlo jen Geoffu Hurstovi a Garymu Linekerovi.

„Ten třetí gól byl jeden z nejšťastnějších, co jsem kdy v kariéře dal. Ale tak to občas útočníci mají, že jim tam padá všechno. Snad mi to vydrží,“ řekl Kane.

Pak už Anglie ubrala a Panama se dostala do několika šancí. Nakonec se dočkala i branky poté, co také využila standardní situaci a centr z levé strany ve skluzu proměnil v gól Baloy. V 37 letech se stal čtvrtým nejstarším střelcem v historii šampionátu. Věkový rekord drží s 42 roky Kamerunec Roger Milla.

„S úvodem a poslední půlhodinou moc spokojený nejsem, ale ten prostředek se docela povedl. Já jsem ale hodně kritický. Za stavu 5:0 jsme měli přidat další branky a dostat se do vedení v tabulce. Místo toho jsme sami inkasovali a jsme na tom s Belgií stejně,“ prohlásil kouč Anglie Gareth Southgate.