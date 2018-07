Baník po osmi letech porazil Jablonec. Holeš si dal dal vlastní gól

Fotbalisté Ostravy vstoupili do nové sezony vítězstvím 1:0 nad Jabloncem. Vyrovnaný, až remízový zápas rozhodl devět minut před koncem vlastním gólem hostující obránce Tomáš Holeš, který po Fillově rohu usměrnil do vlastní sítě míč před číhajícím Barošem. Baník porazil Jablonec po osmi letech a až na patnáctý pokus.

Baník těsně před zápasem dopsal na soupisku nově angažovaného Jánoše, nemohl ale využít zraněného stopera Procházku, místo nějž se do sestavy dostala jediná ze tří letních posil Stronati. Ten se ocitl v centru zájmu už v 10. minutě, ale jinak, než by si přál. Jablonecký Doležal ho totiž fyzicky přetlačil v souboji jeden na jednoho, z úhlu šel sám na Laštůvku, který však jeho ránu vyrazil.

„Bohužel jsme neproměnili hodně šancí a ještě jsme si dali vlastní gól v úplném závěru. Dneska to nebyl optimální zápas z naší strany,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

I následující pětiminutovka patřila hostům. Nejblíže gólu byl ve 12. minutě Považanec, ale po rychlé souhře Jablonce ve středu hřiště minul před prázdnou brankou povedený Holešův centr z pravého křídla. Baník pak krátkou převahu soupeře potlačil a sám opticky získal navrch, ale k ohrožení Hrubého se nepropracoval.

Druhý poločas vypadal z obou stran ještě opatrnější a zajímavých fotbalových momentů bylo pomálu. Vyrovnaný duel čekal na šanci, která by přinesla rozuzlení. Mohl jí být jablonecký brejk z 79. minuty, po němž ale ve skluzu Doležal mířil vysoko nad branku.

Promarněná příležitost se stala klasickým fotbalovým klišé předznamenávajícím rozhodují úder na opačné straně. Po Fillově rohu se míč snesl na malé vápno Jablonce a Holeš, hrající 100. ligové utkání, ho ve snaze odkopnout před Barošem usměrnil do vlastní sítě.

„Šli jsme do souboje ve vápně, něco mi kleplo o nohu, ale jestli to byl jejich obránce, nebo balon, to fakt nevím. Podstatné je, že balon skončil v bráně. To je moc cenné vítězství na úvod sezony, ještě s tak kvalitním soupeřem,“ řekl Baroš.

Severočeši se v závěru vrhli dopředu, ale hektika se rychle měnila v křeč a Laštůvku už nedonutili k těžkému zákroku. Svěřenci Petra Rady nebodovali poprvé od 20. dubna a Ostrava doma posedmé za sebou nepoznala hořkost porážky.

„Nebyl to moc líbivý fotbal, ale kdybychom to otevřeli, bylo by zle. Na začátku jsme přečkali jejich brejky, to bylo štěstí. My jsme to jednou šťastně dohráli, hodně si toho ceníme,“ řekl ostravský trenér Páník.