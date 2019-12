Basketbalistky SBŠ Ostrava odehrály životní zápas a ukázaly, že je čeká skvělá budoucnost | info.cz

Mladý ostravský tým začal soutěž v říjnu skvěle, když v rámci úvodního turnaje v Košicích získal dvě výhry ze tří zápasu, což ho dostalo mezi špičku tabulky jedné ze dvou skupin EWBL, na domácí palubovce však čekal jiný kalibr soupeřů.

Ostrava se pod vedením staronového trenérského duo Kamil Havrlant – Kamil Fajta střetla v pátek šestého prosince s favorizovaným Novosibirskem. Český tým se držel ve hře do závěru první čtvrtiny, kdy hostující hráčky utekly do dvouciferného vedení. V nátlakové hře pokračovaly hostující hráčky i nadále a rozdíl se chvíli blížil dvacetibodovému rozdílu, solidní závěr poločasu ale udržel SBŠ ve hře. Ve druhé půli to byla oboustranná přestřelka, Ostrava se snažila, rozdíl ve skóre se však snížit nepodařilo. Novosibrsk zápas vyhrál 86:73 hlavně díky 25 bodům Američanky Jamie Grace Scott, Ostravu vedla s 28 body také rodačka z USA Sara Dickey.

Ani ne 20 hodin po prvním zápase byly domácí hráčky znovu na palubovce, a to v zápase proti Rostovu. Podobně jako v pátek začal ruský favorit utíkat ve skóre velmi brzy, když to bylo v šesté minutě 5:13. Pak se ale domácí hráčky probraly, zachytily nápor soupeře a do poloviny zápasu se dokázaly vrátit zpět do hry. Zlom v zápase nastal až na přelomu třetí a čtvrté desetiminutovky, když Rostov přitlačil v obraně, dostal se do dvouciferného vedení, a to už nepustil. Výhru ruského týmu 82:67 řídila Ruska Anastasia Maksimova s 21 body a 12 doskoky, nejlepší střelkyní Ostravy byla Srbka Ivana Grbić s 20 body.

Ani dvě porážky ale nemusely Ostravu tolik mrzet, cenné jsou hlavně herní zkušenosti pro mladé hráčky, navíc SBŠ udržela čtvrtou pozici v tabulce skupiny B a stále je tak na místě zaručující postup do další fáze. Základní skupina se dohraje na jaře třetím turnajem.

„Chtěl bych poděkovat Skupině ČEZ za to, že díky její podpoře můžeme rozšířit naši účast v evropských soutěžích. Máme nejvíce mladých hráček ze všech basketbalových klubů v republice a chceme, aby talentované hráčky zůstávaly v regionu a neodcházely hrát evropské soutěže do jiných měst," říká k turnaji trenér a zároveň předseda ostravského klubu Kamil Havrlant.

Pro doplnění můžeme dodat, že ve zbývajících dvou zápasech turnaje podlehly Košice nejprve Rostovu 76:101 a v sobotu i Novosibirsku 71:86.