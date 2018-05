Boston končí. Krejčí, Pastrňák a Hertl jsou volní a můžou posílit reprezentaci na MS

Bruins v předchozích dvou utkáních prohrávali do desáté minuty 0:2, ale tentokrát si začátek pohlídali a v závěru první třetiny udeřili. Krejčí se v přesilové hře trefil z levého kruhu k bližší tyči nad rameno Andreje Vasilevského. Tampa Bay otočila zápas dvěma zásahy během 31. až 34. minuty.

Krejčí figuroval na ledě i u vyrovnávací branky. Český útočník dostal puk z předbrankového prostoru jen mezi kruhy, kde ho přebral Brayden Point a prosadil se bekhendovou kličkou. Faul na Ondřeje Paláta, který dal v sérii dvě vítězné branky, potrestal střelou z pravého kruhu J.T. Miller. Postup Tampy Bay zpečetil Anton Stralman při power play střelou přes celé kluziště do prázdné branky.

Trenér Tampy Bay Jon Cooper přiznal, že Boston jeho týmu nastavil v sezoně laťku. V základní části totiž zvítězil v prvních třech vzájemných utkáních. "V prvních dvou nás jednoduše přehráli. Uvědomili jsme si, že pokud se chceme v play off dostat dál, musíme být stejně dobří jako oni. Hodně nám pomohlo, že jsme je na konci základní části konečně porazili. Výhra 4:0 nám dodala sebevědomí a přenesli jsme si ho i do této série," vysvětlil kouč.

Pastrňák se rozloučil s play off jako aktuálně třetí muž produktivity s bilancí šest gólů a čtrnáct přihrávek. Elitní řada Bostonu (Pastrňák, Patrice Bergeron, Brad Marchand) nasbírala v sérii 23 bodů, ale jedenáct z nich si připsala v úvodním utkání při výhře 6:2. Poté už vítězila jen Tampa Bay, která v posledních třech zápasech neinkasovala při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

"Proti Torontu jsme se prosazovali. Nezapomněli jsme hrát hokej a dávat branky. Ale jejich obránci jsou urostlí a nepouštěli nás moc do šancí. Odvedli dobrou práci," vysvětlil trenér Bostonu Bruce Cassidy nižší produktivitu. "Mají velmi dobře propracovaný systém při hře pět na pět, v něm nás předčili. Ale lepší byli v mnoha oblastech, například v soubojích o puk a napadání. Dřou, jsou rychlí. Mají výborný tým, to vše se projevilo ve výsledku," doplnil Marchand.

Tampa Bay si zahraje konferenční finále potřetí za poslední čtyři roky. Její soupeř vzejde z dvojice Washington - Pittsburgh.

Hráči Vegas udeřili poprvé ve 27. minutě, když v útočném pásmu dobře napadali, získali puk a Jonathan Marchessault střelou mezi betony otevřel skóre. Ještě ve druhé třetině zvýšil ranou od modré čáry Nate Schmidt, jehož gól ale potvrdil až později v přerušené hře videorozhodčí. Záběr prokázal, že rána obránce Golden Knights se odrazila ven od kamery v brance. Třetí gól přidal v závěru při power play Cody Eakin.

Čtvrtou nulu v letošním play off vychytal Marc-André Fleury, který v zápase zastavil 28 střel. Dvakrát svedl souboj s Hertlem, který se dostal za obranu Vegas. Český útočník v první třetině trefil břevno, později za stavu 0:1 zastavil jeho bekhendovou kličku Fleuryho beton. "Je to tvrdá porážka. Ale v posledních dvou zápasech hráli lépe než my. Vytvořili si lepší šance, proto dali góly," uznal Hertl, který v play off nasbíral devět bodů (6+3).

Vegas je třetím týmem v historii soutěže, který ve své první sezoně v NHL vyhrál dvě série play off. Předtím se to povedlo před sto lety Torontu Arenas a před půl stoletím St. Louis Blues. Nováček, do jehož základní sestavy se podruhé za sebou nevešel Tomáš Nosek, narazí ve finále Západní konference na vítěze série Nashville - Winnipeg.

"Je to možná trochu šok, ale jsem hrdý na náš tým, co jsme dokázali a kam jsme se dostali," prohlásil Fleury, trojnásobný šampion s Pittsburghem, který je hlavním tahounem týmu. V prvním kole pustil jen tři branky ze čtyř utkání. A v sérii se San Jose byl skvělý při výhře v prodloužení ve třetím zápase a dvakrát udržel v sérii nulu. Čistých kont si připsal v play off už čtrnáct a v historickém pořadí se v této statistice vyrovnal dalším třem gólmanům, kteří se dělí o pátou příčku. Mezi nimi je i Dominik Hašek.