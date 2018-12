Boxer Mayweather v silvestrovské exhibici: Soupeře knockoutoval do tří minut a inkasoval 200 milionů

Návrat amerického boxera Floyda Mayweathera do ringu trval necelé tři minuty. Jeho souboj s japonským kickboxerem Tenšinem Nasukawou skončil v Saitamě už v prvním kole, poté co věhlasný Američan poslal dvacetiletého protivníka třikrát k zemi. Z rohu domácího bojovníka pak přilétl do ringu ručník.