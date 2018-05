Brankář Buffon po sedmnácti letech opustí Juventus, na stole už má další nabídky

„Myslím, že je to nejlepší způsob, jak ukončit tohle úžasné dobrodružství. Bál jsem se, že se budu loučit jako náhradník nebo hráč s vyhaslým motorem. Jsem hrdý, že tomu tak není,“ řekl na tiskové konferenci Buffon.

Možná změní názor a ještě si prodlouží bohatou kariéru mimo Turín. „Teď vím pouze to, že v sobotu budu hrát. Ještě před pár dny jsem byl pevně rozhodnutý, že skončím, ale teď mám na stole pár zajímavých nabídek,“ uvedl italský mistr světa z roku 2006.

Působení v jiném italském klubu nebo nižší soutěži vyloučil. „Nemyslím si, že by bylo správné končit kariéru ve třetí nebo čtvrté lize. Jsem soutěživý člověk a nemohl bych někde hrát jen na půl plynu,“ řekl Buffon. „O Itálii se ani nemůžeme bavit. Návrat do Parmy by byl romantický dětský sen, ale nic víc. Všechno si v klidu rozmyslím a příští týden se rozhodnu,“ dodal.

Buffon do Juventusu přestoupil v létě 2001 z Parmy za 52 milionů eur a je stále nejdražším brankářem fotbalové historie. S turínským týmem vyhrál devětkrát italskou ligu a čtyřikrát domácí pohár. Nikdy však nezískal triumf v Lize mistrů, když prohrál hned tři finále prestižní soutěže.

Původně měl Buffon naplánováno, že kariéru uzavře po letošním mistrovství světa v Rusku. Italové však v loňské baráži překvapivě prohráli se Švédskem a na šampionátu budou chybět poprvé od roku 1958. Hráč s nejvíce reprezentačními starty (176) dnes rovněž oznámil, že se už do národního mužstva nevrátí.