Byl to budíček. Blbě se to sešlo, vůbec jsem neměla šťávu, lituje Plíšková po prohře s Šarapovovou

Do Paříže přijela Plíšková s puncem favoritky, která na antuce vyhrála ve Stuttgartu a v Madridu došla do semifinále. Do města nad Seinou si ale formu nepřivezla. „Při zápase, tréninku ani rozehrávce jsem tady necítila jediný úder, s čímž je těžký hrát. Jen bojovností a možná zkušeností jsem uhrála dvě kola, ale na to porazit takhle dobrou hráčka jsem tenhle týden neměla,“ řekla Plíšková.

Po loňském semifinále se svěřenkyně kouče Tomáše Krupy letos loučila už ve třetím kole. „Málo to určitě je, ale s mojí momentální formou to mohlo být ještě mnohem horší,“ usmála se trpce. „Cítila jsem se fakt blbě.“

Šarapovová dokázala v duelu bývalých jedniček slabé hry Plíškové využít. Česká tenistka sice v první hře vzala Rusce podání, ale v celém utkání měla jen jedno eso a dohromady pouhých pět vítězných míčů. „Za ty dva sety jsem se dostala do pohybu asi tak třikrát. Ona fakt dobře returnuje, jde na absolutní riziko. K ničemu jsem se nedostala.“

Výsledek 2:6 a 1:6 vypadá hrozivě. „To jsem nedostala dlouho,“ přikývla Plíšková. Podobně hladce prohrála předloni v únoru s Ruskou Margaritou Gasparjanovou (dvakrát 1:6.). „Někdy je možná lepší prohrát takhle než po nějakém boji, kde zpytujete svědomí a mrzí vás věci, co jsem měla udělat. Je to budíček,“ řekla Plíšková.

Doufá, že se poučí a příště zkusí lépe vymyslet program, protože před cestou na Roland Garros hrála hodně zápasů. „Chyběly mi síly. Antuky jsou vždycky takhle nahňácaný. Už je to můj devátý týden a chuť do tenisu extra nebyla. Ne, že bych se cítila úplně unavená, ale neměla jsem šťávu,“ uvedla.

Možná se také projevilo, že od března pracuje na změně pohybu s kondičním trenérem Markem Všetíčkem. „Vždycky trvá, než si to sedne. Daň si to bohužel vybralo tady. Blbě se to sešlo a měla jsem špatný pocit. Ale dá se na tom stavět,“ věří, že její čas v sezoně ještě přijde, a to především na oblíbených amerických betonech.

Za vrchol sezony zatím považuje výhru nad Rumunkou Simonou Halepovou v Madridu, dobře hrála cestou za titulem ve Stuttgartu. Jinak to prý není ono. „A to je málo. Čekám, až se sejdou moje hra a pocit s kondicí dohromady. Ještě se nestalo, abych nemusela řešit, jak se cítím a řešila jen tenis.“

Nyní si vezme pár dnů volna, tenisový dvorec nechce ani vidět. Pak začne přípravu na trávu. Zatím je před Wimbledonem přihlášená na turnaje v Birminghamu a Eastbourne. „Ale nejsem si jistá, že oba pojedu. Tenisu mám teď docela dost,“ řekla Plíšková. „Každý rok vyhraju jeden turnaj na trávě a pak vyletím ve Wimbledonu. Možná zkusím změny, na Wimbledon se ale připravím dobře,“ ujistila.