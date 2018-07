„Byl to jeden z mých nejtěžších dnů na kole.“ Sagan po pádu v královské etapě neskutečně trpěl

Na legendární Tourmalet se vyškrábal z posledních sil. Slovenský cyklista Peter Sagan po středečním pádu viditelně trpěl a zvažoval, že skončí úplně. „Byl to pro mě nejtěžší den na kole v mé desetileté kariéře,“ přiznal v cíli, kam dojel na 143. místě. Jediná věc, která ho poháněla, byl zisk zeleného trikotu. Ten už má jistý, musí ale dojet až do Paříže.

To nejhorší má za sebou. Peter Sagan havaroval ve sjezdu v sedmnácté etapě, vyjel ze silnice a podle svých slov narazil tvrdě do skály. Zlomeniny neměl, přesto dojel sedřený do krve a v bolestech. Zatímco mnozí před ním i z méně závažných důvodů končili, Sagan se rozhodl vydržet a pokusit se závod dokončit.



Cestu rozhodně neměl jednoduchou, dopředu ho však hnala vidina zisku zeleného trikotu. Ten má se svými 467 body v kapse, musí ale dojet až do cíle závěrečné 21. etapy. Páteční královskou etapu, která obsahovala i extrémně náročný výšlap na Tourmalet, hodně protrpěl.