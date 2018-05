Byli jsme jasně lepším týmem, zasloužili jsme si postup, říká trenér Bayernu Mnichov

Trenér mnichovských fotbalistů Jupp Heynckes považoval vyřazení v semifinále Ligy mistrů od Realu Madrid za nezasloužené. Zdůraznil, že jeho svěřenci v obou zápasech soupeře přehrávali a v úterní venkovní odvetě předvedli nejlepší výkon za posledních několik let. Remíza 2:2 jim však vzhledem k domácí porážce 1:2 k prvnímu postupu do finále od roku 2013 nestačila.

„Jsme velmi zklamaní, protože můj tým předvedl úchvatný výkon. Hned po zápase jsem hráčům řekl, že posledních pár let jsem neviděl Bayern hrát tak dobře jako tady na Realu. Madrid se na vlastním hřišti zmohl pouze na bránění a brejky,“ řekl Heynckes.

„V obou dvou zápasech jsme byli jasně lepším týmem, bohužel jsme nebyli schopni postoupit do finále. I když bychom si to jednoznačně zasloužili,“ doplnila dvaasedmdesátiletá trenérská legenda.

Mnichované podle něj Realu postup darovali zbytečnými chybami. V domácím duelu nabídli soupeři druhý gól a to samé zopakovali v odvetě. Za stavu 1:1 po špatné malé domů gólman Sven Ulreich nepochopitelně nechal pod sebou projet míč a domácí Karim Benzema před prázdnou bránou nezaváhal.

„Tohle prostě nesmíte na tak vysoké úrovni udělat. Sven měl dosud skvělou sezonu, tady došlo k malému zatmění. Nevěděl, co má udělat, znervózněl a takhle to dopadlo. Nemůžete se divit, že vás soupeř potrestá a nevyhrajete,“ prohlásil Heynckes.

„Přesto jsme se poté ještě zvedli a dokázali srovnat. Byla to reklama na fotbal, prvotřídní zápas. Průběh jsme většinou diktovali my, soupeř může děkovat za postup brankáři Navasovi, který byl nejlepším hráčem Realu. Je úžasné, co jsme předvedli, když si představíme, kolik hráčů nám kvůli zranění chybělo,“ připomněl Heynckes velkou marodku.

Bayern převzal v průběhu podzimu po odvolaném Carlu Ancelottim a bavorský celek výrazně pozvedl. Zisk historického treble z roku 2013 však nezopakuje a po sezoně ho nahradí Niko Kovač.

„Mým posledním zápasem v Lize mistrů před touto sezonou bylo finále 2013 proti Dortmundu. Tehdy bych si nikdy nepomyslel, že mě v soutěži budou ještě čekat další zápasy. Ale věci se změnily. Teď mohu s klidem říci, že to byl můj poslední zápas v Lize mistrů. Znovu už trenérem nebudu. Myslím, že neexistuje příliš dvaasedmdesátníků, kteří mohou v tomhle věku dělat tohle rozhodnutí,“ dodal Heynckes s úsměvem.