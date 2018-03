Bývalí spoluhráči vyhnali Mrázka z brány, Voráček si připsal další asistenci

Mrázek se vrátil do známých míst, kde působil od sezony 2012/13, než byl před měsícem vyměněn do Philadelphie. A dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl být ostravský rodák podruhé ze svých posledních tří startů střídán. Bezgólový stav trval až do 27. minuty, poté domácí ale v rychlém sledu Mrázka třikrát překonali.

„Nechtěl jsem, aby takhle pro mě zápas skončil. Začali jsme dobře, odehráli jsme slušnou první třetinu. Ale po prvním gólu přidali rychle druhý a ten jsem měl mít," litoval Mrázek. "Soucítil jsem s ním. Dlouho jsme spolu hráli, prožili jsme toho hodně,“ řekl domácí brankář Jimmy Howard, s nímž český gólman sváděl léta boj o post jedničky.

První dvě branky Detroitu, který předchozích deset utkání prohrál, padly z podobných akcí. Domácí vybojovali v obranném pásmu puk a hráč, který vedl protiútok bez další kombinace vystřelil z pravého kruhu. Dylan Larkin zamířil přesně nad vyrážečku a Luke Glendening nad lapačku Mrázka. „Znám ho, vím, že v oslabení střílí odkudkoli, takže mě nepřekvapil. Jen jsem to nechytil,“ konstatoval Mrázek.

Philadelphia snížila gólem Seana Couturiera, ale vzápětí vrátil domácím dvoubrankový náskok Jevgenij Svečnikov, který dorazil střelu Frka.

„Potěšilo mě, že jsem dal Petrovi gól. Trochu jsem se v první třetině obával, jak to dopadne, protože působil velmi jistým dojmem,“ řekl Larkin o Mrázkovi, který je stále s některými hráči Detroitu v kontaktu. S Frkem se spojili i den před zápasem. „Bavili jsme se o tom, jak se nám vede. Jsme dobří kamarádi. Ale jakmile začne zápas, jsme soupeři. Nechtěli jsme jim nechat nic zadarmo. Víme, že potřebují každý bod, a chtěli jsme jim to co nejvíce ztížit,“ prohlásil Frk.

Po akci Voráčka vyrovnala Philadelphia v padesáté minutě na 3:3. Na druhý gól Larkina v zápase odpověděl za 28 sekund Travis Konecny. Detroit nakonec vyhrál až po nájezdech, ve kterých se prosadil pouze v první sérii Frans Nielsen. Voráček jel hned po něm a neuspěl s bekhendovým blafákem.

Detroit se tak konečně zbavil strašáka. Šňůra deseti proher byla v klubové historii nejdelší od roku 1977. "Třetí třetina byla jasnou ukázkou, co s týmem udělá série porážek. Nevěříte si," konstatoval trenér Detroitu Jeff Blashill, který dlouhá léta vedl Mrázka. "Je to skvělý kluk. Znám ho i po lidské stránce a vím, jak je soutěživý. Určitě byl na dnešní zápas nažhavený. Ale oklepe se z toho," dodal kouč.

Ve zbývajících deseti zápasech úterního programu NHL bodoval už jenom Tomáš Nosek, který přihrávkou podpořil výhru Vegas 4:1 nad Vancouverem. Golden Knights vedli už po první třetině o tři góly, přičemž branku na 3:0 připravil právě český útočník.

Po dvou měsících si opět zahrál Ondřej Palát, kterému koncem ledna způsobil zranění ošklivým zákrokem Jared Spurgeon. Rodák z Frýdku-Místku prožil vítězný návrat, s Tampou Bay otočil zápas s Torontem z 0:3 na konečných 4:3. Lightning, kteří vedou Východní konferenci, dokázali popáté v klubové historii obrátit v základní hrací době stav, ve kterém prohrávali o tři a více branek.

„Jsem nadšený, že jsem zpět,“ řekl Palát, který přišel o 26 utkání. „Bylo to těžké, trochu frustrující. Při chůzi jsem neměl problémy, ale při bruslení jsem se necítil dobře. Ale kluci hráli výborně a dostali nás do skvělé pozice. Cítím se teď svěží, i když vím, že několik zápasů bude pro mě náročných, než se zase do toho dostanu,“ podotkl.