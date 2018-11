České tenistky jsou po jedenácté královny Fed Cupu. Nedostižné vedení zajistila po obří bitvě Siniaková

Pod vedením nejúspěšnějšího kapitána Fed Cupu Petra Pály zvedly Češky nad hlavu stříbrný pohár také v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a 2016. Předtím se v dobách Československa radovaly v letech 1975, 1983, 1984, 1985 a 1988.

"Je až neuvěřitelné, co Česko dokázalo, a ani tomu nevěřím, že jsem já získala dva body. Budu si to pamatovat napořád," zářila Siniaková.

Češky zvládly finále bez trojice hvězd, které měly podíl na pěti předešlých titulech. Nemocnou Kvitovou na kurt nepustilo nachlazení, Karolína Plíšková vypadla z nominace kvůli zranění a Lucie Šafářová v lednu ukončí kariéru.

Kvitová poprvé nezasáhla ve finále do hry, ale na konto si připsala již šestý fedcupový triumf. Dostala se tak na třetí místo historických tabulek k Američance Rosemary Casalsové. Sedmkrát soutěž družstev vyhrála Billie Jean Kingová a rekord drží s osmi výhrami další Američanka Chris Evertová.

Siniaková v prvním setu s Keninovou jenom vedla - měla náskok 2:0, 3:1 a 5:3, ale set získala až při třetím setbolu ve dvanácté hře. Ve druhém setu 31. hráčka světa Siniaková vedla už 3:0 a 40:15 a obecenstvo se nadechovalo k vítězným chorálům. Siniaková ale zkazila nahraný volej, přidala další chyby a Keninová začala hrát odvážněji. Češka ztratila čtyři hry v řadě a nakonec i druhý set 5:7.

Rozhodující sadu začala Siniaková znovu vedením 3:0. Keninová si nechala ošetřit levý stehenní sval, který měla od začátku ze zadní strany oblepený. V pátém gamu Siniaková potřebovala devatenáct minut, než zvýšila na 4:1. Ani pak náskok neudržela a za stavu 4:5 k nadšení haly odvrátila dva mečboly Keninové. Sama při svém prvním mečbolu neuspěla, ale po druhém už vybuchla hala a celý tým radostí.

„Já už nemůžu. Byl to neuvěřitelný zápas nahoru dolů, nervy a teď jsem jenom hrozně šťastná, že jsem vyhrála. Děkuji za podporu diváků, díky nim jsem vyhrála. Byla jsem tak nervózní, že se to ani nedá popsat,“ řekla Siniaková. „Už jsem cítila, že to na mě doléhá, i když mám skvělou kondici.“

„Byl to neskutečný zápas pro diváka. Káťa pořád vedla a najednou čelila dvěma mečbolům. Bylo to jak na houpačce, ale dřela a bylo to nádherný z obou stran a jsem na Katku strašně pyšný. Je to bojovnice,“ komentoval Pála utkání.

Světová deblová jednička Siniaková v sobotu porazila 6:3 a 7:6 Alison Riskeovou. Před tím v zahajovacím utkání vydřela bod s reprezentací se loučící Barbora Strýcová, která Keninovou zdolala po boji dlouhém dvě a tři čtvrtě hodiny 6:7, 6:1 a 6:4.

Americký výběr kapitánky Kathy Rinaldiové dorazil do metropole bez největších opor Sereny a Venus Williamsových. Z týmu se omluvily rovněž Sloane Stephensová, Madison Keysová i strůjkyně loňského titulu Coco Vandewegheová.

Výběr USA, s osmnácti tituly stále nejúspěšnější země soutěže, Češky porazily poprvé po 33 letech a díky vítězství se udrží v čele světového fedcupového žebříčku. Pořadí národů vévodí nepřetržitě od dubna 2014.