Česko - Bělorusko 6:5. Divoký zápas, dvacítka rozhodla ve druhé třetině

Do brance českého týmu se po prohře se Švédskem místo Škarka postavil Kořenář, který vychytal úvodní výhru nad Ruskem. Hned v úvodu z úhlu nebezpečně vystřelil uzdravený útočník Lauko, který se vrátil do sestavy. Do vedení se ale dostali v deváté minutě Bělorusové, kteří se prosadili při Galvasově vyloučení. Za pravým kruhem vypálil Šarangovič a i s pomocí Litvinovovy clony skóroval.



Vzápětí mohli Češi vyrovnat, ale po Safinově střele neuspěl proti brankáři Griščenkovi ani z dorážky Chytil. Ve 12. minutě byl za faul na Gabruse vyloučen na pět minut a do konce utkání Kurovský, ale Češi v dlouhém oslabení odolali. K vyrovnání pak nevedly pokusy Michnáče ani Šaldy.

Po 48 vteřinách druhého dějství se trefil z mezikruží Drozdov, Bělorusové vedli 2:0 a Kořenáře vystřídal Škarek. Vzápětí Češi bleskově smazali ztrátu. Za 41 vteřin se dočkali první branky, když po Reichelově střele z levého kruhu dorazil puk do sítě Pavlík. Za 24 sekund se trefil po Nečasově akci z mezikruží Hájek a v 26. minutě otočil stav při Děrjabinově vyloučení Zadina, který úspěšně dorážel po Michnáčově střele.



