Česko krůček od čtvrtfinále: Hokejisty dnes čeká Francie, můžou si zajistit postup

Čeští hokejisté se mohou v dnešním utkání proti Francii na mistrovství světa v Kodani přiblížit jistotě postupu do čtvrtfinále. Pokud svěřenci trenéra Josefa Jandače vyhrají, mohli by být v play off už před pondělním závěrečným duelem ve skupině A proti Rakousku.