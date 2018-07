Český rekord v ohrožení: Překoná ho po 35 letech Semenayová? Ještě to zkusí, tuší Kratochvílová

Čas Jarmily Kratochvílové 1:53,28 minuty v běhu na 800 metrů pořád vládne historii jako nejstarší atletický světový rekord. Letos by o něj ale česká držitelka mohla přijít, na její čas totiž tvrdě útočí Jihoafričanka Caster Semenyaová. Na překonání rekordu má ale Semenayová jen několik měsíců. V listopadu totiž začnou platit nová pravidla IAAF, která ji mají donutit k úpravě přirozené hladiny testosteronu. „Může to stihnout,“ přemítá v rozhovoru pro iSport.cz Kratochvílová.

Minulý pátek byla Jarmila Kratochvílová u televizního přenosu půlky z Diamantové ligy v Monaku připravená, že teď už to může přijít. Caster Semenyaová vystřihla brutální čtvrtku, ještě na 600 metrech byla před úrovní světového rekordu, až ve finiši zvadla.

Nezlomitelný světový rekord Jarmily Kratochvílové. Její čas na 800 metrů už 35 let nikdo nepřekonal



„Vypadala nebezpečně. U televize to byly takové nervy…,“ vydechla Kratochvílová. „Už loni jsem ji pozorovala, říkala jsem, že je určitě připravená, aby světový rekord překonala. A letos se mi zdá ještě lepší. V Monaku jsem už docela čekala, že rekord dá. Ale je dobře, že ho před tím výročím nezaběhla…“



V červenci 1983 odjížděla Kratochvílová ze socialistického Československa na mítink do Mnichova s plánem zaběhnout si sprint na 200 metrů. Kvůli křeči v noze si ale nakonec vybrala půlku, na níž využila služeb německé vodičky Petry Kleinbrahmové, která měla závod rozjet pro krajanku Margret Klingerovou.

