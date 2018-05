Českým hokejistům možná dorazí posily z NHL: Krejčí a Pastrňák čekají na zdravotní prohlídky

Útočníci David Krejčí a David Pastrňák z Bostonu posílí české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku, pokud projdou výstupní zdravotní prohlídkou v klubu. Další forvard Tomáš Hertl ze San Jose, které vypadlo stejně jako Bruins z druhého kola play off NHL v neděli, se z účasti omluvil.

Boston prohrál s Tampou Bay 1:4 na zápasy. „Čekali jsme do konce série. Mluvil jsem dnes s generálním manažerem Bostonu Donem Sweeneym a ve středu budou mít výstupní prohlídky. Kluci mají zájem reprezentovat, a pokud projdou, což doufáme, že ano, tak by se připojili k národnímu týmu,“ řekl novinářům generální manažer reprezentace Jiří Fischer.

Hertl tým neposílí. „Tomáš nemá smlouvu. Na rovinu už před play off mi naznačil, že i kdyby třeba vypadli dřív, tak letos reprezentovat nebude. Plně to respektuju. Na rovinu řekl, že nechce riskovat s tím, co si prošel zdravotně v minulosti, kdy každý druhý rok měl úraz,“ doplnil Fischer.

Ve výběru kouče Josefa Jandače je aktuálně bez Krejčího a Pastrňáka sedm posil z NHL: brankář David Rittich z Calgary, bek Radko Gudas z Philadelphie a útočníci Tomáš Plekanec z Toronta, Radek Faksa z Dallasu, Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Hyka z Vegas a Filip Chytil z New York Rangers. Jeden zápas v NHL sehrál za Carolinu v úvodu sezony i forvard Martin Nečas, který se následně vrátil do Komety Brno.