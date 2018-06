Čeští bojovníci MMA podruhé zamíří do O2 Arény. Předtím naverbovali fanoušky do registru dárců kostní dřeně

Elitní bojovníci ve stylu MMA (Mixed Martial Arts) Karlos Vémola a Patrik Kincl před svým čtvrtečním zápasem v kleci v O2 Aréně uzavřeli unikátní sázku. A jdou v ní doslova až na dřeň. Oba se vsadili o to, kolik svých fanoušků dokáží přimět ke vstupu do registru do dárců kostní dřeně. A jak Kincl, tak Vémola šli příkladem.