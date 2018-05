Čeští hokejisté se vrátili z mistrovství opět zklamaní. „Bohužel je konec,“ smutní Pastrňák

„Samozřejmě to pořád bolí, ale už to trošku slehlo. Bohužel je konec, teď už člověk plánuje, co bude dál. Doléčit šrámy, kterých je docela dost, a také si pořádně odpočinout. Sezona byla hodně dlouhá, měla hodně zápasů, takže odpočinek už je potřeba,“ řek novinářům útočník David Pastrňák.

Smutek měl ve tváři i jeho spoluhráč z útoku Dmitrij Jaškin. „Mrzí to, myslím, že to bylo dost blízko a měli jsme na ně po té druhé třetině. Jedna chyba, kterou pak Američané využili, nás stála čtvrtfinále. Všichni jsou z toho smutní a všechny to mrzí, ale život jde dál a za nějakou dobu to přejde,“ uvedl Jaškin.

„Byl to dobrý turnaj, ale zase to byl neúspěch. Posbírali jsme však zase další zkušenosti a budeme se to snažit napravit v dalších letech. Pro hodně z nás to byl první seniorský šampionát a já věřím, že příště budeme ještě lepší a dostaneme se i přes to čtvrtfinále,“ prohlásil další útočník Martin Nečas.