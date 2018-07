Chceme vyhrávat, ale zároveň hrát dobrý hokej, říká nový trenér pražské Sparty

„Samozřejmě vím o poslední nepovedené sezoně, ale to už je minulost. A než abych se tím nějak moc zabýval, těším se na to, co je před námi. Myslím, že by hráči měli dostat šanci ukázat novému trenérovi, kdo opravdu jsou. Věřím, že to bude dobré,“ řekl třiapadesátiletý Krupp novinářům.

Od hráčů ale zároveň vyžaduje maximální nasazení a stoprocentní přístup.

„Hráči musejí oblékat dres Sparty s veškerou vážností a hrdostí. Zároveň by měli chodit do práce rádi. Když si to neumějí užít, je to také špatně,“ podotkl Krupp.

Ze současného kádru má zatím dobrý dojem. „Myslím, že je tady parta skvělých hráčů. Jen potřebujeme zjistit, jak dobří doopravdy jsme. A k tomu je třeba si obout pracovní boty, vyhrnout si rukávy a pustit se naplno do práce. Sparta musí být dobrou hokejovou značkou,“ prohlásil Krupp, jenž v roce 1996 výrazně pomohl Coloradu ke Stanley Cupu.

Minulostí se však příliš nezaobírá. „O nepovedené minulé sezoně Sparty samozřejmě vím, ale nemůžeme pořád hledět do minulosti. To pro mě vážně není důležité. Samozřejmě je dobré to vést v patrnosti, jak klub hrál poslední ročníky, ale před Spartou je nyní nová sezona s novými hráči i trenérem. A já se nemůžu dočkat, až nám sezona začne,“ prohlásil Krupp.

Že má u hráčů velký respekt, k čemuž napomáhá bohatá kariéra rodáka z Kolína nad Rýnem, je zřejmé. „Je to trenér, který má obrovské zkušenosti, které nasbíral ať už jako hráč, či potom jako kouč. Myslím, že to bude pro všechny jedině dobré a může nás to posunout dál,“ konstatoval zkušený útočník Petr Vrána.

Bývalého kouče německé reprezentace navíc zajímají nejen výsledky, ale i způsob, jak k nim mužstvo dojde. „Je třeba najít cestu, jak vyhrávat, ale zároveň bychom rádi hráli dobrý hokej. Takový, který bude pro ostatní nepříjemný. Musíme dobře bruslit a dobře bránit. Ale jako celý tým, není to úkol jen pro gólmany a obránce. Musíme fungovat jako jeden tým, každý za tím jít v tomto duchu a bude to v pořádku,“ řekl Krupp.

Výhry a porážky jsou z jeho pohledu až finálním výsledkem dlouhodobé práce. „Můžete hrát mizerně a zvítězit. Stejně tak můžete být ve formě a selhat. My chceme být úspěšní trvale, koncentrovat se na svůj styl a razit svou vlastní hokejovou značku,“ zdůraznil Krupp.

I když své svěřence prohání po ledě prostřednictvím pokynů v angličtině, chce být blíže prostředí, v němž podepsal dvouletý kontrakt, i skrze češtinu. „Jsem už v kontaktu s učitelem a lekce českého jazyka mám na seznamu. I když to asi nebude vůbec nic jednoduchého,“ řekl Krupp s úsměvem.