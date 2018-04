Co branka, to jiný střelec. Češi otočili zápas s Francií, zemi galského kohouta porazili 2:5

Čeští hokejisté vyhráli první ze dvou utkání Euro Hockey Challenge proti Francii, kterou v Amiens porazili 5:2. Domácí sice vedli ještě po 34 minutách 2:0, svěřenci kouče Josefa Jandače ale stihli vývoj již do druhé přestávky otočit a navázali na dvě nedávná vítězství z Příbrami proti Švýcarsku.

Gólman Dominik Furch inkasoval dvakrát během úvodní dvacetiminutovky, kdy ho překonali Teddy Da Costa a Guillaume Leclerc. V čase 34:01 ale nastartoval obrat Matěj Stránský, už o 26 vteřin později vyrovnal David Kaše a ve 37. minutě se trefil David Tomášek. Výhru potvrdili zkraje třetího dějství David Šťastný a Andrej Nestrašil. Stránský, Kaše a Šťastný slavili první góly v národním mužstvu.

Výběr, v jehož čele byl jako kapitán útočník Birner, byl sice v úvodní třetině střelecky aktivnější, jenže strážce domácí branky Hardy se vcelku v poklidu zahříval a nemusel řešit příliš ošemetných situací. Až v páté minutě po skončení první přesilovky ho více prověřil Stránský.

Jenže pak si zkusili početní výhodu i Francouzi a pobyt Hanzla na trestné lavici zkrátil Da Costa, když parádní ranou nad Furchovo rameno otevřel skóre. Během následného vyloučení Nestrašila zahrozili v oslabení Birner s Hrbasem, ale Hardy přečkal poté i velkou šanci Nestrašila a místo vyrovnání zvýšil v 16. minutě důrazný Leclerc.

Další možnost měl ve druhé části Rech. Nestrašilova teč zblízka skončila nad a ve 29. Ritz pálil z mezikruží jen do Furcha. Chvilku nato zakončoval Pyrochta bez přípravy, ale Hardy se proti jeho střele stihl včas přesunout. Domácí gólman byl vzápětí bezchybný i při Tomáškově ráně a obrovské šanci Hanzla, ale sílící tlak českého výběru přece jen přinesl své ovoce.

V začínající 35. minutě Pavelkovo nahození tečoval Stránský a načal tak skvělou pasáž českého týmu. Kašeho parádní trefa do horního růžku znamenala vyrovnání. Poté měl dobrou příležitost Ordoš, ale obrat přinesl až důraz Tomáška, který skvěle úřadoval na brankovišti a dorážkou přidal třetí trefu.

Ve 42. minutě si Šťastný povodil Hardyho a snadno do prázdné branky zvýšil už na 4:2. Úsměvy na hostující střídačce pak zajistila kuriózní trefa Nestrašila, který vystřelil, kotouč se odrazil vysoko do vzduchu a zapadl za záda Hardyho, jenž vůbec netušil, kam mu zmizel z dohledu. Češi pak sice promarnili čtyřminutovou přesilovku, ale mrzet je to nemuselo.

Český tým čeká během přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku ještě sedm utkání. Hned v sobotu nastoupí v Cergy k odvetnému duelu s Francií, který začne ve 20:45.