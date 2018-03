Comeback Koukalové? Myslím, že v příští sezoně závodit nebude, říká Hamza

Problémy s lýtky, psychická i fyzická vyčerpanost… To vše stojí za tím, za tím, že Gabriela Koukalová vynechala celou letošní olympijskou sezonu. I když sama přiznala, že se k biatlonu chce vrátit, datum, kdy se tak stane, zůstává hodně nejisté. V comeback vítězky Světového poháru z roku 2016 doufá i její manažer Jiří Hamza.



„Návrat Gábiny? To teprve uvidíme, budoucnost ukáže. Všechno je otevřené, ale upřímně si myslím, že závodit v příští sezoně nebude,“ uvedl pro Radiožurnal Hamza.

Že problémy dvojnásobné olympijské medailisty nejsou jen fyzického rázu, potvrzují i jeho další slova. "Gabča si dává až do května úplné volno, jednou za 14 dní si zavoláme nebo napíšeme mail. Situace tam není nová. Myslím, že se Gabča musí dát do pořádku fyzicky i psychicky. Myslím, že chce na biatlon na chvíli zapomenout, nemá smysl to lámat přes koleno," pokračuje šéf biatlonového svazu.



