Další omluvenka před MS: Frolík hokejovou reprezentaci neposílí, chce se věnovat rodině

„Michael Frolík se nám omluvil. Jsme zklamaní, že nepřijede, ale před reprezentací upřednostnil rodinné záležitosti. My to musíme respektovat,“ uvedl po dnešním tréninku v Praze před odletem do Francie na zápasy Euro Hockey Challenge asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Frolík má za sebou v Calgary třetí sezonu, v níž si během 70 utkání připsal 25 bodů za 10 branek a 15 asistencí. Měsíc absentoval poté, co mu na konci roku na ledě San Jose zlomil čelist ránou pukem obránce Brent Burns.

Vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013 naposledy reprezentoval na Světovém poháru v Torontu v roce 2016. Frolík byl také členem bronzového výběru na mistrovství světa před šesti lety ve Finsku a Švédsku, kde Češi získali medaili zatím naposledy.

Špaček dnes také přiblížil okolnosti, za kterých Chicago neuvolnilo obránce Jana Ruttu. „U něj je to kvůli zranění, už dohrával pod prášky. Měli jsme takovou naději, že by se to mohlo dát dohromady, ale nevíme přesně, proč to dopadlo takhle. Jirka Fischer tam volal generálnímu manažerovi, ale zatím se mu neozval,“ uvedl Špaček.