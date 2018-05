Davidův největší průšvih? Splácí mi to dodnes, směje se maminka českého kanonýra na MS Pastrňáka

Jak prožíváte zápasy českého týmu na mistrovství světa?

„Už nejsem při zápasech tak nervózní. Asi je to tím, že jim víc věřím.“



Není vám to trochu líto jako matce, že po sezoně v NHL s vámi nejel syn na dovolenou, ale naskočil do služeb národního týmu?

„Nemrzí mě to. Máme hodně maminek a tatínků, tak ať jim taky dělá radost. Já se ráda rozdělím.“



Radost vám ale asi vždy nedělal. Jaký byl jeho největší průšvih?

„Průšvihů bylo víc. Často třeba zapomínal věci. Říkali jsme tomu, že někde zanechal stopu. Jednou jsme mu pořídili hokejové rukavice, za které jsem dala dost peněz a on je nechal v autobuse. A museli jsme kupovat nové. Nebo jednou z mého a bratrova telefonu zavolal na placenou linku a nakoupil si bonusy na nějakou počítačovou hru. Přišel dohromady účet na 1500 korun a on dělal, že o ničem neví. Pamatuji si to, protože mám dodnes to číslo zablokované.“ (smích)

A už vám to splatil?

„Splácí to do teď.“ (smích)

