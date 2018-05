Dilema pro obojživelnici Ledeckou: Obě mistrovství světa nejspíš nezvládne, bude si muset vybrat

Lyžařské MS se koná od 5. do 17. února. Rychlostní disciplíny, které „obojživelnice“ Ledecká preferuje, jsou ve Švédsku na programu ve stejném týdnu, jako se v zámoří pojedou paralelní disciplíny na snowboardu. „Navíc různé kontinenty, ten přelet je prakticky nereálný,“ poznamenal k termínové kolizi David Trávníček, ředitel agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupuje.

Při finále Světového poháru v Aare o tom diskutoval se zástupci mezinárodní federace FIS a upozornil je, že je to nešťastné. Změna termínu některého ze šampionátů kvůli Ledecké je ale nereálná. To uznal i ředitel ženského Světového poháru FIS Atle Skaardal. „Není to moje rozhodnutí. Ale řekl bych, že je nulová šance na posun šampionátu. Je to obrovská akce, dlouhodobě plánovaná,“ řekl novinářům.

Dvojnásobná olympijská vítězka, která na loňském MS ve snowboardingu získala zlato a stříbro, si tak bude muset vybrat. „Je to zase otázka toho rozhodnutí, co bude důležitější. Mám pocit, že v těch diskuzích by mohlo vítězit mistrovství světa v alpských disciplínách,“ dodal Trávníček.