Do finále Ligy mistrů míří Liverpool. Poprvé od roku 2007, přestože s Římem prohrál 2:4

Fotbalisté Liverpoolu v semifinálovém odvetném utkání podlehli AS Řím 2:4, díky domácí výhře 5:2 ale slaví postup do finále, poprvé od roku 2007. To se bude hrát 26. května v Kyjevě a anglický tým v něm vyzve obhájce trofeje Real Madrid.