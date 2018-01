Dopingová válka: Kanoista dal soupeři do pití steroidy, aby ho vyřadil ze závodu. Nakonec má sám zákaz

Japonský kanoista Jasuhiro Suzuki dal mladšímu reprezentačnímu kolegovi Seidžimu Komacuovi do lahve s pitím anabolický steroid s cílem, aby byl jeho rival kvůli dopingovému nálezu diskvalifikován z olympijských her 2020 v Tokiu. Nakonec ale na domácí olympiádě nebude smět závodit sám, za kontaminaci soupeřova nápoje dostal podle agentury AP osmiletý zákaz činnosti. Komacu byl vzhledem k mimořádným okolnostem omilostněn.

Incident se odehrál při zářijovém japonském mistrovství, kde závodil dvaatřicetiletý Suzuki i pětadvacetiletý Komacu. Suzuki v nestřežené chvíli dal svému soupeři do pití zakázanou látku. Komacu pak z lahve pil, protože netušil, co obsahuje. Po šampionátu měl pozitivní dopingový test. Suzuki se ale nakonec přiznal, že to zavinil on.

Oba kanoisté patřili k horkým kandidátům nominace pro OH 2020 v Tokiu. Byli členy japonského týmu na srpnovém mistrovství světa v Račicích. Suzuki skončil 24. v závodě kajakářů na 5000 metrů, Komacu byl členem japonského čtyřkajaku na 500 metrů, který postoupil do semifinále.