Duel rapperů: Nadšení i pískot. „Rytmus ustál neskutečný bomby,“ smekl Marpo

Přes 17 tisíc fanoušků v zaplněné pražské O2 areně sledovalo drsné souboje zápasníků MMA v kleci i dva boxerské bonbonky. Galavečer XFN 15 měl skvělou atmosféru, kterou si pochvalovaly i hvězdy rapu, jež si to natvrdo rozdaly v ringu v závěrečném zápasu večera, který vrcholil až hluboko po půlnoci. Zkušenější bojovník Otakar Petřina alias Marpo vyřídil Slováka Patrika Vrbovského, neboli Rytmuse. Ten ale nakonec zvládl ustát tvrdé údery svého soupeře a po duelu dorazil i do Marpovy šatny.

Nabušený večer plný tvrdých zápasů. Hlavní zápasy galavečera XFN nabídly hned několik velmi zajímavých soubojů. Mezi ty nejočekávanější patřila i bitva o odvetu s Karlosem Vémolou, kterou nakonec bez sebemenších potíží zvládl Patrik Kincl. Ten v prvním kole Petra Ondruše uškrtil technikou rear naked choke a po zápase přiznal, že ho k výhře hnali zejména fanoušci. „Wau, wau. To bylo fakt super. Pro mě něco neskutečného,“ odpověděl Kincl na otázku, jak se mu atmosféra v největší české aréně líbila.

Stejně nadšený byl i samotný Karlos Vémola, který se do klece postavil vzápětí a stejně jako Kincl i on svůj zápas ovládl hned v prvním kole, na výhru nepotřeboval ani dvě minuty. Podle očekávání dostal soupeře na zem svým pověstným hodem a tam už si zápas pohlídal. „Já jsem si zápas hodně užil. Snažil jsem se od začátku držet tempo, abych fanouškům na konec roku a k Vánocům přinesl to technické KO v prvním kole, jak jsem slíbil,“ vzkázal.

A Vémola své fanoušky i překvapil. Na konci zápasu vyzval právě Marpa. „Řekl o mně, že nejsem komplexní zápasník, tak má možnost to vyzkoušet. Je mi jedno, jestli v kleci nebo ringu, jestli v boxu, kickboxu nebo thai boxu. Ať si vybere,“ vzkázal mu.



