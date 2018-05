Fotbalisté AS Řím chtějí v zápase s Liverpoolem předvést další velký obrat

Fotbalisté AS Řím chtějí v dnešní odvetě semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem dotáhnout manko 2:5 z prvního zápasu další velký domácí obrat. Tým z italské metropole ve čtvrtfinále na domácím Olympijském stadionu senzačně porazil Barcelonu 3:0 a smazal venkovní ztrátu 1:4.

Liverpool se minulé úterý dostal do pětibrankového vedení, když se dvakrát prosadili bývalý hráč AS Řím Mohamed Salah s Robertem Firminem a jednou Sadio Mané. V závěrečné desetiminutovce však „Reds“ polevili a dvakrát inkasovali. Italskému mužstvu dali naději do odvety Edin Džeko a Diego Perotti proměněnou penaltou.

Liverpool naposledy postoupil do finále Ligy mistrů v roce 2007, AS Řím dosud hrál pouze finále PMEZ v roce 1984, ve kterém prohrál právě s anglickým celkem. Utkání začne ve 20:45, postupující tým se ve finále utká s obhájcem trofeje Realem Madrid.