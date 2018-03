Fotbalové reprezentanty v prvním letošním zápase čeká Uruguay. Zápasu přikládá Jarolím velkou váhu

Český tým na rozdíl od Uruguay na mistrovství světa nepostoupil a čeká ho dlouhé období bez soutěžního utkání, které bude trvat až do podzimního začátku nově vzniklé Ligy národů. Jarolím přikládá turnaji v Číně velkou váhu. Po pátečním utkání s Uruguayí odehrají jeho svěřenci v Nan-ningu ještě v pondělí duel o umístění buď s domácím výběrem, nebo s Walesem.

„Uruguay je kvalitní soupeř na to, abychom si otestovali, jak na tom jsme. Útočné duo Suárez, Cavani hovoří za vše. Myslím, že to bude kvalitní prověrka, abychom si ještě vyzkoušeli případně nějaké varianty před Ligou národů. Sice turnaj v Číně patří do přípravných zápasů, ale přikládáme tomu dost velký význam, aby se podařilo uhrát dobrý výsledek,“ řekl Jarolím.

Jeho tým sice na podzim neprošel na světový šampionát do Ruska, ale úplný závěr roku mu vyšel. Reprezentace má šňůru čtyř vítězství, což se jí povedlo poprvé od podzimu 2014. Pět výher za sebou si Češi naposledy připsali v roce 2007. Uruguay naopak vyhrála jediné z posledních čtyř utkání a vloni zvítězila jen dvakrát z deseti duelů.

Hlavními hvězdami jihoamerického celku jsou Suárez z Barcelony a Cavani z Paris St. Germain. Kvalitní hráče má ale Uruguay i na dalších postech, dvojice stoperů například hraje za Atlético Madrid.

„Čeká nás těžká prověrka, v útoku mají hráče světového kalibru. Pokud chceme postoupit na Euro, hrát na nejvyšší úrovni, je třeba se rovnat s těmito hráči, abychom si nastavili zrcadlo, jak na tom jsme,“ uvedl brankář Tomáš Koubek.

„Myslíme si, že mají vepředu větší kvalitu než dozadu. Tam mají mezírky a ty se budeme snažit využít, abychom je potrápili. Ten jejich fotbal bude asi trošičku jiný tím, že tam jsou někteří hráči z Jižní Ameriky. Bude to pro nás všechny zajímavá zkušenost,“ dodal Koubek.

Jarolím musel kvůli zraněním oželet šest hráčů, které by jinak povolal. Další komplikací byl fakt, že kvůli poruše letadla odcestoval český tým do Číny náhradním strojem místo v úterý až ve středu dopoledne. Reprezentanti tak v Nan-ningu mají kratší čas na regeneraci po letu a na to, aby se přizpůsobili sedmihodinovému časovému posunu.

„Komplikace to je, chtěli jsme být v Číně co nejdříve. Ale realita je bohužel takováhle, musíme to tak brát a zvládnout to,“ uvedl Jarolím. "Nevíme, jak se zachová tělo. Ale já doufám, že se s tím vypořádáme a odehrajeme první zápas dobře," dodal obránce Filip Novák.

Utkání s Uruguayí má výkop v pátek ve 12:35 SEČ