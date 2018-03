Fotbalovou devatenáctku čeká v Itálii závěrečný boj o Euro

Česká fotbalová reprezentace do 19 let se po suverénním postupu ze základní části kvalifikace pokusí v závěrečné skupině vybojovat účast na mistrovství Evropy. Výběr trenéra Luboše Kozla se v Itálii od středy do úterý postupně utká s Polskem, Řeckem a domácím týmem.