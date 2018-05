Francouze jsem nezkoumal, stačí, že máme jednoho v kabině, říká před zápasem brankář Rittich

Česká reprezentace dnes po volné sobotě nastoupí proti výběru Francii. Tým si znovu prohodí gólmany a do brány tak potřetí zamíří David Rittich z Calgary Flames. Soupeře nechce nijak podceňovt, přestože přiznává, že je nijak více nezkoumal. „Myslím, že tady žádný slabší soupeř není. My se k tomu musíme postavit tak, že chceme ty tři body a chceme si je vzít,“ říká před zápasem pro server iSport.cz.

Naposledy proti Bělorusku se mužstvu povedl nástup, až na pátý pokus se tým v turnaji ujal poprvé vedení. Bude to proti Francii opět hodně důležité?

„Já už bych chtěl taky na mistrovství světa jednou vést. Tak snad to vyjde.“



Třeba útočník Sacha Treille se vrátil do české extraligy, hrál za Pardubice. Znáte jako hráč NHL z francouzského týmu někoho?

„Nemám páru. Vůbec. Nikoho si nevybavuju. Francouze jsem nezkoumal. Mně stačí, že mám jednoho v kabině. To je samo o sobě dost.“