Gabi, chybíš nám, vzkazují soupeřky Koukalové. Kuzminová žertovala o těhotenství

Anastasia Kuzminová

Slovensko



„Stále čekáme na nějaké vyjádření, v médiích se ještě neobjevilo, asi je to stále otevřená otázka. Vypadá to, že Gabi pořád ještě trénuje, tak uvidíme, jestli olympiádu stihne a pojede tam. Je to každopádně sportovec, který v biatlonovém pelotonu chybí. Každý teď čeká, co s ní bude, je to období očekávání. Určitě bych jí návrat přála, je to silný sportovec a nebylo by na škodu se s ní porovnat na trati a střelnici. Zároveň by to ale pro ni byla v případě návratu velká zkouška jejích nervů a těla. Na tak dlouho vynechat soutěže, není to dobré. U mne byla dříve jiná příčina, proč jsem nejezdila a nedá se to porovnat. Když se ale narodilo první dítě, tak jakoby zregeneroval organismus. Po druhém to už bylo s návratem těžší a trvalo to déle, ale povedlo se. Takže když vyhlásí, že je těhotná, určitě jí to budu přát.“ (směje se)

Dorothea Wiererová

Itálie

„Jsem za Gabi moc zklamaná, že nemůže jet, pokud navíc nebude moci startovat na olympiádě. Nicméně myslím, že je mnohem důležitější, aby se uzdravila. Pokud by to neudělala, mohla by potom mít ten problém napořád. Ale nevím, o čem její problém přesně je, nikdo nám nic neřekl. Přesto doufám, že bude zdravá a odjede ještě nějaké závody, než sezona skončí.“



