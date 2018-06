GALERIE: Kdo se odvázal a kdo zůstal při zemi? Prohlédněte si dresy týmů na MS v Rusku

Do startu fotbalového mistrovství světa v Rusku zbývá už jen 9 dní a přípravy na fotbalový svátek vrcholí. Známé už jsou i podoby dresů všech účastníků. Podívejte se, jak vypadají. Kdo bude usedlý a kdo se odvázal?

Celkem osm sportovních značek bude reprezentovat na blížícím se světovém šampionátu v Rusku. Nejvíce dresů připravily už tradičně Adidas (12) a Nike (10), které dlouhodobě vytváří trikoty pro nejlepší národní týmy na světě.



Čtyři zástupce bude mít Puma, která je sponzorem i české fotbalové reprezentace, jež se ovšem do Ruska neprobojovala. Dvě reprezentace budou nastupovat ve značce New Balance, po jednom mají pak Uhlsport, Hummel, Errea a Umbro.



Jinak podoba dresů opět nikterak nevybočuje z tradice. Adidas se rozhodl pro klasické verze dresů jen s menšími úpravami, Nike do toho šlápl trochu více odvážně.



