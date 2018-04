Gól o přestávce? Rozhodčí nařídil penaltu až poté, co fotbalisté odešli do kabin

Německá komise rozhodčích se postavila za sudího Guida Winkmanna, který v pondělní dohrávce 30. kola bundesligy mezi Mohučí a Freiburgem po konzultaci s videorozhodčí nařídil pokutový kop až poté, co ukončil první poločas a fotbalisté už odešli do kabin.

Winkmann totiž nejprve nechal hru po tečované střele domácího Daniela Brosinského pokračovat a vzápětí první půli ukončil. Cestou do kabin byl však kolegyní u videa Bibianou Steinhausovou upozorněn, že šlo o ruku a měl by se podívat na záznam.

Winkmann tak okamžitě učinil a následně nařídil pokutový kop. Trenér Freiburgu Christian Streich sice odmítl poslat hráče zpět na trávník, poté mu ale rozhodčí situaci vysvětlil a Pablo de Blasis otevřel z "přestávkové" penalty skóre utkání. V 79. minutě pak přidal druhý gól.

Sudího podpořila komise rozhodčích, podle které hru vrátil zpět správně. "Ukončení poločasu je přerušení hry jako každé jiné písknutí. Takže technicky je v pořádku nařídit takovou penaltu. Pouze pokud by už se začalo zase hrát, nemohl by být pokutový kop nařízen," citovala agentura DPA prohlášení komise.

"Mysleli jsme, že když se pískne poločas, tak první půle skončila. Ale zjevně to neplatí a s těžkými srdci to musíme přijmout," řekl sportovní ředitel Freiburgu Jochen Saier v rozhovoru pro Eurosport. "Je to zvláštní," přidal hostující brankář Alexander Schwolow.

"Už jsem byl také v kabině, ale myslím, že to bylo správné rozhodnutí, byť načasování vyšlo nešťastně," uvedl trenér Mohuče Sandro Schwarz, jehož tým díky vítězství o skóre opustil sestupové pásmo, kam naopak spadl po sérii čtyř porážek Freiburg.