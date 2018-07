Hamilton ze 14. místa vyhrál Velkou cenu Německa a vede MS. Pomohla mu Vettelova nehoda

Vettel si přitom od startu z pole position jel pro jasné vítězství, jenže v 53. kole po krátkém dešti nezvládl dvanáctou zatáčku a skončil mimo trať v bariéře. Hamilton se díky šťastnému triumfu dostal se 188 body do čela šampionátu, druhý Vettel na něj po jedenáctém z 21 závodů ztrácí 17 bodů.

"Bylo to hodně náročné a velmi nepravděpodobné vítězství, ale za všech okolností musíte věřit. Před závodem jsem se dlouho modlil a moc, moc děkuju bohu," řekl Hamilton. "Myslím, že by to mohl být rozhodující okamžik boje o titul. Ale na druhou stranu jsme jich už měli v sezoně několik," dodal.

Hamilton po technických problémech v kvalifikaci odstartoval až ze 14. místa, ale už v 17. kole byl pátý. Ve stejnou chvíli také skončila stíhací jízda pro desátého Daniela Ricciarda z Red Bullu, který po trestu za nepovolenou výměnu součástí motoru vyrazil na trať až z předposlední příčky.

Nic také dlouho nenasvědčovalo tomu, že by Vettel přišel na domácí půdě o vítězství. Po zastávce v boxech se sice vrátil na trať za Räikkönenem, druhý pilot Ferrari ale po chvíli dostal od vedení stáje příkaz, aby čtyřnásobného mistra světa pustil před sebe.

Pořadím ale poté zamíchal déšť, který poznamenal závěr závodu. Vedoucí Vettel v 53. kole nezvládl na mokré trati dvanáctou zatáčku, skončil v bariéře a vzteky bušil do volantu. "Byla to moje chyba a týmu jsem se omluvil. Ale nemyslím si, že to bylo nějaké velké selhání," řekl Vettel. "Malá chyba, velké zklamání. Měl jsem vítězství na dosah," dodal.

Na trať vyjel safety car a do čela se na chvíli dostal Bottas, ale při zastávce v boxech neměl připravené gumy a Hamilton se tak posunul na první místo. V závěru sice finský pilot zkusil na čtyřnásobného mistra světa zaútočit, ale i u Mercedesu zafungovala týmová režie a Bottas dostal nařízeno, aby s Hamiltonem o první místo nebojoval.

"Nechtěli jsme riskovat, protože jsme tady neměli nejrychlejší auta, pořád pršelo a bojovali opravdu tvrdě," vysvětlil šéf Mercedesu Toto Wolff. "Navíc v poslední době štěstí rozhodně nestálo při nás, takže jsme to chtěli v klidu dojet. A mám obrovskou radost, že se to povedlo a vrátilo se nám to za všechnu tu smůlu, co jsme dosud měli," přidal.

"Když safety car zajel do boxů, tak jsme spolu s Lewisem trochu bojovali. Ale nedokázal jsem se dostat před něj a pak mi řekli, abych omezil riziko na minimum, což chápu," dodal Bottas.

Další závod je na programu za týden v Maďarsku, poté formuli 1 čeká tradiční měsíční přestávka.