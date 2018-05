Haník se vrací ke kauze vrcholový sport a ženy: Nejsem šovinista, ale vidím i rozdíly

Co vlastně byla hlavní myšlenka, kterou jste chtěl textem (Celý článek čtěte ZDE>>>) sdělit? Že ženy nemají vrcholově sportovat? To nejspíš ne…

„Samozřejmě, že ne. Primárně jsem reagoval na vyjádření Gabriely Koukalové, která odhalovala některé své problémy. Tím textem jsem chtěl za prvé upozornit na neblahé dopady, které sebou nese jednostranně, pouze na úspěch zaměřený vrcholový sport žen. A zadruhé, a to především, to byla poklona křehkosti ženství, která mi jako občanovi Zdeňku Haníkovi imponuje a mám k ní neskonalou úctu.“

Říkal jste, že reagujete na aktuální kauzu biatlonistky Koukalové, která se v autobiografii vyznala z toho, že prakticky po celou dobu ve vrcholovém sportu nebyla šťastná. Myslíte si, že to co ona, prožívá většina žen – vrcholových sportovkyň?

„To asi ne. Ale vím o několika, které na vrcholový sport doplatily buď zdravotně, nebo sociálně, řekněme vztahově. Ale vzhledem k citlivosti tématu je nemohu jmenovat, pokud to samy nemají potřebu říct nahlas jako třeba Koukalová nebo Olga Šípková.“



Část kritiků vás obviňuje z toho, že byste ženy nejraději viděl u plotny, jak vaří bylinkový čaj a tiše stojí coby opory za muži, jak jste napsal. Takové názory jsou podle nich návrat o desítky let zpátky. Co na to říkáte?

„Stále si myslím, že žena je ráda muži oporou. Já jsem asi šťastný muž, poněvadž moje ženská roli opory plní, já jsem rád jejím pevným bodem a rád stojím v první linii, když má problém a nikdy jsem ji nenechal ve štychu. Ale nikomu tento model nevnucuji.“



Více si přečtěte na webu iSport.cz.