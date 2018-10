Hertl a Voráček hvězdami zápasů NHL. Oba brali po třech bodech

Útočník Tomáš Hertl přispěl v sobotním utkání NHL třemi asistencemi k výhře San Jose 4:1 nad New York Islanders a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Jakub Voráček. Kladenský odchovanec vstřelil vítězný gól Philadelphie, která porazila New Jersey 5:2, a navrch přihrál na dvě branky.

Po kombinaci Hertlova útoku otevřel skóre Timo Meier, který zblízka přehodil beton Robina Lehnera. Další asistenci si český útočník připsal u individuální akce Brenta Burnse, který dostal San Jose do vedení 3:1. Šikovné ruce prokázal Hertl u posledního gólu, při němž se u zadního mantinelu zbavil odrazem o brankovou konstrukci soupeře, vybruslil před branku a jeho střelu dorazil Logan Couture. „Ve všech herních činnostech jsme si vedli velmi dobře a mohli jsme dát víc než čtyři góly. Budeme těžko k poražení, pokud budeme hrát stejně," řekl novinářům po utkání Couture.



Hertl si připsal alespoň tři body v utkání v NHL posedmé, přičemž tři asistence nasbíral jen jednou - v březnu 2016. Pražský rodák zaznamenal v soutěži více než tři body jen před pěti lety, když vstřelil čtyři branky do sítě New York Rangers. Voráček v předchozích třech utkáních nebodoval a trenér Dave Hakstol ho přeřadil z první do druhé útočné řady. Tah se vyplatil. Kladenský odchovanec nejdříve připravil gól na 2:1, když po jeho přihrávce střílel Nolan Patrick do odkryté branky.

„Je jedním z mála, kdo umí zahrát takovéhle akce. Když s ním nastupujete, musíte se tlačit do brány, mít hokejku na ledě a on už vás najde,“ řekl Patrick na adresu českého spoluhráče. Ještě krásnější hokejový moment, kterým rozhodl zápas, vymyslel Voráček v 57. minutě. Český útočník v přečíslení dva na jednoho využil toho, že obránce čeká přihrávku, a natlačil se z pravé strany před gólmana Keitha Kinkaida, kterého obelstil forhendovou kličkou.



„Celou dobu jsem uvažoval, že přihraju, ale jejich obránce se stahoval k Laughtonovi. Když jsem se rozhodl pro střelu, byl jsem už příliš blízko, tak jsem musel udělat něco jiného. A vyšlo to,“ vyprávěl Voráček. V závěrečných 65 sekundách Philadelphia přidala ještě dva góly do prázdné branky, u toho posledního Voráček opět asistoval.



„Se svou dynamikou může rozhodovat zápasy. U druhého gólu nabral na křídle velkou rychlost a skvěle přihrál. Třetí branka, tu z velké části udělal on,“ řekl trenér Hakstol o Voráčkovi, který se posunul v klubové historii v počtu asistencí na dvanácté místo před Johna LeClaira. Český útočník jich nyní má na kontě 311.

David Pastrňák, který v minulých šesti zápasech pokaždé bodoval a nasbíral v nich jedenáct bodů (8+3), vyšel naprázdno ve Vancouveru, kde s Bostonem prohrál 1:2 v prodloužení. „Je frustrující, že jsme prohráli podruhé za sebou v prodloužení. Myslím si, že jsme byli lepším týmem, ale nedali jsme dost gólů,“ prohlásil Pastrňák.



V novém ročníku už žádný tým není bez výhry. Po sedmi porážkách se totiž dočkali i detroitští Red Wings, kteří prožívali nejhorší vstup do sezony od roku 1985. Na ledě Floridy zvítězili 4:3 v prodloužení, v jejich obraně nenastoupili Filip Hronek ani Libor Šulák.